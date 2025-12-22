ことし、教員による盗撮画像の共有事件に衝撃が走った教育現場。AIを使ったアプリを使って盗撮を防ぐ取り組みが、愛知県日進市で始まっています。

名古屋市立小学校の教諭だった森山勇二被告。校外学習で訪れた名古屋市内の消防署で9歳の女子児童の下着を盗撮して、教員のグループチャットに共有したほか、女児のリコーダーや赤白帽を自宅に持ち帰り、体液をつけた罪などに問われています。

森山被告が開設したグループチャットには、愛知・神奈川・北海道・東京・岡山からあわせて7人の教員が参加。「ロリコン教師で集まれるのはうれしいです」「捕まらないようにしましょうね」などとコメントしあっていたといいます。



こうした前代未聞の事件に教育現場が揺れる中…愛知県日進市では「全国初」の取り組みが始まりました。

自治体として全国で初めて“あるアプリ”を導入

日進市は、公立の全ての小中学校で子どもたちや教員に1人1台タブレット端末を貸し出しています。この小学校でも、資料の配付や教員への課題の提出…ほぼ全ての授業でこのタブレットを活用しています。



（小学4年生）

「注意点が配られるときや課題を提出するときに使う」

「紙に書くこともできるけれど、タブレットの方が時間を無駄にしないでスマートに使うことができる」

ことし9月、日進市は自治体として全国で初めてあるアプリを導入しました。それが…盗撮防止アプリ「コドマモ」です。その仕組みはというと…



（日進市教育委員会学校教育課 桃原勇二さん）

「画像を撮影した時点で、AIが『性的』だと判断すると通知がくる。通知をタップすると、この画像が『問題ない』か『削除する』か案内が出る。『不適切』と判断したものは『削除する』と選択をする」

1台につき1700円のアプリを約1万台に

アプリを入れたタブレットで不適切な画像を撮影するとAIが検知。管理職の教員と教育委員会にメールで通知が届き、削除などの対応をとれる仕組みです。アプリの料金は1台につき年間1700円。日進市は約1万台すべてに搭載しました。全額を市が負担します。

（日進市教育委員会学校教育課 桃原勇二さん）

「1人の教員などの不適切な画像の撮影や行為などで指導する時間を考えれば、適切に預かっている税金を執行していると認識している」

（日進市立北小学校 近藤悠介先生）

「作品の写真や体育だと、技の様子を撮影したりすることが多い。写真に関しては…気を付けることが増えてきた」

「機器でフォローできれば 先生も疑われることが減る」

日進市の学校ではこのアプリを入れたタブレット以外は撮影禁止にしています。



（日進市教育委員会学校教育課 桃原勇二さん）

「先生も自信を持ってやっているが、機器でフォローすることができれば疑われることが減るので、学校の信頼とか安心につながっていく」



（日進市立北小学校 近藤悠介先生）

「われわれ教員も変な疑いをもたれずに『不適切な使い方をしていない』となる。

盗撮事件以降、教員も学校内で写真を撮ることに多少なりとも抵抗感があったと話します。



（日進市立北小学校 伴野正史校長）

「（自分も）写真をよく撮るが、子どもたちに『先生、盗撮？』と言われることもあって…子どもたちにそんな言葉を使わせる状況になっていることが申し訳ないという気持ちがあるので（アプリ導入は）安心感がある」

事件で失われてしまった教育現場の信頼。AIを使ったアプリで、児童の安全を取り戻すことはできるのでしょうか。