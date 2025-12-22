これぞ、脱・昭和ヘア！【40・50代】“即今っぽ”なら「ボブウルフ」でキマリかも♡

「今すぐ若々しく垢抜けたい！」そんな風に考えている40・50代は、こちらをチェック！「昭和」のムードを引きずった、どこか冴えない印象のヘアスタイルから、現代風の垢抜け感をゲットしてみませんか。FTN編集部では、40・50代が即今っぽくイメチェンできそうなヘアスタイルとして「ボブウルフ」を提案。プロのヘアスタイリストさんたちのIstagram投稿からピックアップしてご紹介します。

初心者さんも挑戦しやすい

@motoshi_wtokyo_wolfさんが、「ウルフすぎないネオウルフ」とコメントを添えているヘアスタイル。ミドル世代の大胆イメチェンにもぴったりです。@motoshi_wtokyo_wolfさん曰く、「初めてウルフに挑戦したいと思ってる方にオススメ」とのことなので、気負わずトライできそうです。

頭の形もキレイに見せるシルエット

@motoshi_wtokyo_wolfさんが紹介しているボブウルフは、立体的なシルエットも特徴的。後頭部が平坦にペタッとして見えてしまうことに悩んでいる人は、そのお悩みも解消できるかも。丸みのある後頭部から、長めに残した襟足や前上がりになるカットラインで、おしゃれな雰囲気を呼び込めそう。

伸ばしている途中の印象チェンジにも◎

ボブウルフは長めのレングスでも十分、洗練された印象を引き出せます。イメチェンはしたいけれど、髪は伸ばし続けたい人や、伸ばしている途中の野暮ったさを解消したい人にも向いていそうです。カラーリングも変えるなら、まろやかなベージュ系がおすすめ。@motoshi_wtokyo_wolfさん曰く「ウルフとハイライトは相性ピッタリ」とのことなので、白髪ぼかしをしたい人にも◎

小顔見せもねらえるエッジィなボブウルフ

「どうせならウルフヘアらしいエッジィさを楽しみたい！」そんな人は、こちらを参考にしてみて。肌が透けるようにカットした毛先が、爽やかな抜け感を演出しています。それでいて、毛量が減りすぎていない絶妙な加減もポイント。@t.ikeda214さんによると「小顔ネオウルフ」とのことなので、輪郭のゆるみが気になっている人にもおすすめ。

