響き渡る威勢のいい声。愛知県豊田市の公設地方卸売市場で、ことし最後の一般開放が12月20日に行われ、にぎわいました。

【写真を見る】卸売市場で本マグロの大サービス ことし最後の一般開放で｢正月に向けて、いい食材あれば｣ 年末年始の大売り出し 愛知･豊田市

来場者の視線の先には、宮城県の気仙沼港で水揚げされた150キロの巨大な本マグロです。

刺身にすると400人分以上もとれるという本マグロが、鮮やかな手さばきで切り分けられていきました。



この一般開放はことし5回目で、最後ということもありマグロの切り身も普段より大きめにサービスされていて、マグロの頭は5000円です。

「鮮度が良さそうで楽しみ」

（訪れた人）

「大きさを見てびっくりだったり、鮮度が良さそうなので楽しみです」

「マグロが目当てで来たんですけど、（解体ショーの）迫力があって良かったです」



新年の準備に訪れたという人も…



（訪れた人）

「正月に向けて、いい食材があれば」

物価高は正月も続く？

ことしは皆さん、常に苦しめられた物価高。



（訪れた人）

「年末（の卸売市場開放）はやっぱり、ありがたいですね。あと10日で年越しですから。いろいろ高くなっているので、少しでもお値打ちなものをと思って」



しかし、この物価高の状況は「しばらく続くのでは」という声が。



（豊田魚市場・中村洋茂さん）

「数の子、魚卵系、いくら含めて、ずっと高い値段が続いてますので、お正月も高いまま行くんじゃないかと思ってます」

魚卵系が値上がりし、天然ブリも1.5倍以上に

中村さんは、今年は特に魚卵系の値上がりが激しく、例年1キロ1万円ほどだった筋子が、不漁の影響で3万円近くになっているほか、天然ブリも水揚げが少なく例年の1.5倍以上の高値だといいます。



（中村さん）

「安定して安くなることはないので、スーパーさんも安く売りたい。そのタイミングを逃さずに買っていただければ」



何がお得になっているのか？年末年始もアンテナをはって、少しでも物価高の波に抗いたいものです。