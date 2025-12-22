【 高橋凛 】 サンタ姿で筋トレ 「クリスマスイベント前のアップも忘れません」 ファン反響 「フォームめちゃくちゃ綺麗」「どこでもストイックですね」
グラビアアイドルの高橋凛さんが自身のインスタグラムを更新。
サンタ姿での筋トレを披露しました。
高橋凛さんは「クリスマスイベント前のアップも忘れません」と綴ると、動画をアップ。
投稿された画像では、サンタクロースの衣装を身に着けた、高橋凛さんが、両手に持ったペットボトルを上げ下げして、トレーニングをする姿が見て取れます。
続けて「ペットボトルでは追い込みきれませんでした。まだまだです。」と「#どこでもサイドレイズ」「#クリスマス」「#クリスマスコスプレ」「#筋トレ女子」「#筋トレ」などのハッシュタグを添えて綴っています。
この投稿にファンからは「サイドレイズフォームめちゃくちゃ綺麗」・「素晴らしいです」・「凛ちゃんの コスプレでトレーニング どこでもストイックですね」などの反響が寄せられています。
趣味が「筋トレ」という、高橋凛さんは、自身のインスタグラムにトレーニング動画や食事メニューなどをアップしています。
【 高橋凛さん プロフィール 】
生年月日：1990年8月9日
出身地：新潟県
血液型：A型
特技：似顔絵、ものまね、心霊体質
趣味：筋トレ、サウナ、絵画
資格：温泉ソムリエ、日本ビール検定3級、普通自動車免許
【担当：芸能情報ステーション】