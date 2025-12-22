グラビアアイドルの高橋凛さんが自身のインスタグラムを更新。

サンタ姿での筋トレを披露しました。



【写真を見る】【 高橋凛 】 サンタ姿で筋トレ 「クリスマスイベント前のアップも忘れません」 ファン反響 「フォームめちゃくちゃ綺麗」「どこでもストイックですね」





高橋凛さんは「クリスマスイベント前のアップも忘れません」と綴ると、動画をアップ。



投稿された画像では、サンタクロースの衣装を身に着けた、高橋凛さんが、両手に持ったペットボトルを上げ下げして、トレーニングをする姿が見て取れます。



続けて「ペットボトルでは追い込みきれませんでした。まだまだです。」と「#どこでもサイドレイズ」「#クリスマス」「#クリスマスコスプレ」「#筋トレ女子」「#筋トレ」などのハッシュタグを添えて綴っています。





この投稿にファンからは「サイドレイズフォームめちゃくちゃ綺麗」・「素晴らしいです」・「凛ちゃんの コスプレでトレーニング どこでもストイックですね」などの反響が寄せられています。



趣味が「筋トレ」という、高橋凛さんは、自身のインスタグラムにトレーニング動画や食事メニューなどをアップしています。





【 高橋凛さん プロフィール 】



生年月日：1990年8月9日

出身地：新潟県

血液型：A型



特技：似顔絵、ものまね、心霊体質

趣味：筋トレ、サウナ、絵画

資格：温泉ソムリエ、日本ビール検定3級、普通自動車免許







【担当：芸能情報ステーション】