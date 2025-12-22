今年はコメの不足や価格高騰が大きな話題となりましたが、よりおいしいコメを作るための努力も日々続けられています。



ブランド米＝サキホコレの食味を競うコンテストが秋田市で開かれ、生産者たち自ら食べて出来栄えを審査しました。



生産者27人の予選から勝ち抜いた3人が丹精して育てたサキホコレが審査の対象です。



本格デビューから4年目を迎えているブランド米、サキホコレ。





県が生産者の意欲向上などを目的に開いている食味コンテストは今年で3回目で、エントリーする生産者は年々増えています。審査するのは見た目、香り、味、粘り気、硬さです。先入観をなくすため会話は厳禁です。県によりますと今シーズンのサキホコレは、春先の低温といった悪条件を生産者の品質管理によって乗り越えて順調に登熟し、出荷量は去年並みの約9,400トンに届きました。出品した生産者自らも審査に加わり、出来栄えを確認するとともに意気込みを新たにしました。伊藤康さん「自分なりにはこの1点がおいしいなと思ったのがひとつありました。それが誰なのかはわからないんですけど」記者「自信は？」伊藤さん「いや～、まだ専業農家なって2年目なので、結果は待つだけというところです」堀江均さん「皆さん1等賞ですよねハハハ」西田俊夫さん「安全安心、そしてうまいコメをつくるっていうことが使命だと思ってます」審査の結果、横手市の堀江均さんが最優秀にあたる「秋田県知事賞」を受賞しました。県は、生産者が誇りを持ってサキホコレを育てていけるよう、さらなる品質の向上や生産量の拡大を図っていくことにしています。