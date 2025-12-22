12月も終わりに近づき冬眠に入っているはずのクマの話題からです。



22日午前、秋田市外旭川にある公設地方卸売市場でクマが建物の中に入り込む姿が目撃されました。



クマは建物の中にとどまり続いていて、秋田市や警察が対応にあたっています。



防犯カメラがとらえた1頭のクマ。



22日午後3時半ごろ、トラックの整備や点検を行う建物の中で撮影されました。



映像では見えませんが画面の左下付近には米ぬかとバナナ、それにハチミツなどが入った捕獲用のおりが設置されています。





においが気になったのでしょうか、クマはおりが設置された方向へ向かうような様子も見てとれます。山粼愛子記者「秋田市外旭川にある会社倉庫にクマが入り込みました。2時間半ほど経った今も警察が周辺の警戒に当たっています」現場は秋田市の公設地方卸売市場の敷地内にある運送会社の倉庫です。警察などによりますと、22日午前11時過ぎ、1頭のクマが倉庫の中に入っていく姿を市場関係者が目撃し、110番通報しました。クマは体長約1メートル20センチで、当時、倉庫内には10人ほどがいましたが全員避難し、けがをした人はいませんでした。秋田市は倉庫の入り口付近に捕獲用のおり1基を設置。市はクマがおりに入るのを待つことにしています。秋田市の外旭川地区や泉地区では午前中、クマの目撃が相次いでいましたが午前11時以降、目撃情報は途絶えています。