浜浦彩乃が、ソロ1stアルバム『IRODORI』を2026年3月11日にリリースする。

本作は、2025年3月19日のメジャーデビューより1年を経てのリリースに。また、こぶしファクトリーのメンバーとしてデビューしてから10周年イヤーでのリリースとなる。浜浦のこれまでの彩りと、これから自身で描いていく彩りを表現する楽曲を収録し、今の浜浦の自画像をカラフルに描いたようなアルバムとなっている。

また、アルバムには新たなオリジナル楽曲6曲を収録し、初回限定盤DVDには撮り下ろしのアコースティックライブの映像などが収録さらに、対象店舗別の特典も公開された。

なお、浜浦は『IRODORI』発売記念ライブツアーを東名阪にて開催予定。詳細は後日公開となる。加えて、ミュージカル『コードギアス 反逆のルルーシュ 正道に准ずる騎士』2にセシル・クルーミー役として出演予定だ。

＜浜浦彩乃 コメント＞

この1stアルバムは、素敵な作家の皆さんから提供していただいた楽曲に、私自身の歌声と表現で彩りを重ねて完成した一枚です。それぞれの楽曲の、声の温度や息遣い、感情の揺れを大切にし、「今の浜浦彩乃だからこそ出せる色」を込めました。強さ、儚さ、迷い、希望。ひとつひとつの感情が、歌を通して違う彩りとして滲んでいくように表現しています。このアルバムを通して、楽曲に込められた想いと、私自身の表現が重なり合い、聴いてくれる方それぞれの心に違う色が残ったら嬉しいです。日常の中で、この歌声がそっと彩りを添えられる存在になりますように。

浜浦彩乃

（文＝リアルサウンド編集部）