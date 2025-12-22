「20回もボールをロスト」「チームの勢いを著しく失わせた」ブンデス日本代表MF対決は互いに譲らず。佐野海舟と藤田譲瑠チマに海外メディアは対照的な評価「力強いパフォーマンス。唯一の汚点は…」
現地12月21日に開催されたブンデスリーガ第15節で、佐野海舟を擁するマインツと藤田譲瑠チマが所属するザンクトパウリが激突した。
佐野と藤田が揃って先発したなか、試合は日本代表MFの２人が球際の激しい競り合いを見せるなど見応えのある場面があったものの、膠着した展開が続いてスコアレスで前半を終える。後半に入っても、両チームともに決定機を作れず。結局、０−０で終わった。
海外サッカーメディア『SPORTS DUNIA』は採点記事で、この一戦にフル出場した日本人２選手をそれぞれ次のように評している。
佐野／採点「７点」
「中盤で非常に効果的なスクリーン役をこなした。試合の流れを的確に読み、５回のインターセプトと８回のボール奪取に成功。パスも正確で、チャンスメイクも見せた。力強いパフォーマンスの中で、唯一の汚点はイエローカードだけだ」
藤田／採点「６点」
「ドリブルで輝きを見せる場面もあったが、しばしば相手に囲まれてしまった。20回もボールをロストし、チームの勢いを著しく失わせた。守備では７回ボールを奪取するなど奮闘したが、攻撃での脅威は少なかった」
ブンデスリーガはこの後、ウィンターブレイクに突入。次戦は年明けの１月10日、マインツは敵地でウニオン・ベルリン、ザンクトパウリはホームでRBライプツィヒとそれぞれ相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】絶世の美女がずらり！ Ｃ・ロナウドの“元恋人＆パートナー”たちを年代順に一挙公開！
佐野と藤田が揃って先発したなか、試合は日本代表MFの２人が球際の激しい競り合いを見せるなど見応えのある場面があったものの、膠着した展開が続いてスコアレスで前半を終える。後半に入っても、両チームともに決定機を作れず。結局、０−０で終わった。
佐野／採点「７点」
「中盤で非常に効果的なスクリーン役をこなした。試合の流れを的確に読み、５回のインターセプトと８回のボール奪取に成功。パスも正確で、チャンスメイクも見せた。力強いパフォーマンスの中で、唯一の汚点はイエローカードだけだ」
藤田／採点「６点」
「ドリブルで輝きを見せる場面もあったが、しばしば相手に囲まれてしまった。20回もボールをロストし、チームの勢いを著しく失わせた。守備では７回ボールを奪取するなど奮闘したが、攻撃での脅威は少なかった」
ブンデスリーガはこの後、ウィンターブレイクに突入。次戦は年明けの１月10日、マインツは敵地でウニオン・ベルリン、ザンクトパウリはホームでRBライプツィヒとそれぞれ相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】絶世の美女がずらり！ Ｃ・ロナウドの“元恋人＆パートナー”たちを年代順に一挙公開！