過去3年間で“借金162”の弱小球団の思惑　望外だった村上宗隆獲得の背景「三振し続けてもベンチ降格のプレッシャーがない」

三塁の守備にも課題を抱え、市場の動きが鈍った村上

ともすれば、ショッキングな契約だった。

現地時間12月21日、今オフにヤクルトからポスティングシステムを利用してのメジャーリーグ移籍を目指していた村上宗隆が、ホワイトソックスと2年契約で正式合意。米スポーツ専門局『ESPN』によれば、総額3400万ドル（約53億7000万円）でサインした。

22年にNPB史上最年少での三冠王にも輝いた天性の打撃センスを秘める村上。いわば、「日本球界最高のスラッガー」の契約を巡っては、ポスティング行使当初からヤンキースやメッツ、ドジャースといった名門をはじめとする複数球団から総額2億ドル（約308億円）を超える大型契約が舞い込むという米報道もあった。

しかし、FA市場でも「目玉」として取り上げられていた25歳に関する情報は、時間が経つにつれて下火に。一部の米メディアではヤクルトに戻る可能性も論じられた。

NPBでのコンタクト率（ボールにバットが当たる確率）の低さと三振の多さが足を引っ張り、評価を高めきれなかったという村上。そうした情勢下でサインした相手は、“望外”とも言えるホワイトソックスだった。

過去3度の世界一を誇る古豪だが、近年は不振が続いている。とりわけ直近3年間は借金162という“弱小”ぶりだ。2023年に61勝101敗で4位に落ちると、昨季は近代野球史上ワーストとなる121敗（41勝）の不名誉な記録を樹立。今季も60勝102敗に終わり、地区最下位に沈んだ。