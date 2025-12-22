「ゴージャスなお二人」町田啓太、『10DANCE』ペア役美女とのツーショット！ 「二人ともLDHのスター」
俳優の町田啓太さんは12月21日、自身のInstagramを更新。主演を務めたドラマ『10DANCE』（Netflix）のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】町田啓太＆石井杏奈“ペア”のツーショット
ファンからは「本当に美しい…」「麗しいダンスに魅せられました」「ゴージャスなお二人」「素晴らしいペア」「私の中では優勝」「二人ともLDHのスターです」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「私の中では優勝」町田さんは「杉木&房子 @anna_ishii_official」とつづり、5枚の写真を投稿。俳優の石井杏奈さんとのツーショットや自身のソロショットなどを載せました。特に2枚目は、タキシードとドレスに身を包んだ町田さんと石井さんの華やかな姿を見ることができます。また、町田さんは「彼女はステップを間違えたことが一度もありませんでした」と、石井さんの裏話も披露。「種類は違えどダンスのプロとしての高い美意識。帝王にさせてもらえて光栄でした」と感謝しています。
竹内涼真さんとのオフショットも！最近は、同作に関する投稿をたびたび発信している町田さん。19日には「OFF SHOT」とつづり、ダブル主演を務めた俳優の竹内涼真さんとのツーショットを公開しました。ファンからは「なんて癒されるオフショでしょう」「リラックスした笑顔」といった反響が寄せられています。今後の投稿にも期待したいですね。
