『ドラゴンボールZ』父・バーダックがS.H.Figuartsに登場 - 赤ちゃん姿のカカロットも付属
バンダイスピリッツは、『ドラゴンボールZ』より「S.H.Figuarts バーダック-たったひとりの最終決戦-」(8,250円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて12月23日(火)16時より予約受付開始、2026年8月発送予定。
『ドラゴンボールZ』より、激しい戦闘を物語る姿をした孫悟空の父・バーダックがS.H.Figuartsに登場。
たったひとりで「フリーザ軍」に立ち向かった「バーダック」を、新規造形・新規可動構造を取り入れて立体化。劇中をイメージした戦闘服の壊れ具合や傷の塗装を施し、激しい戦闘後の姿を再現した。戦闘中のなびいた頭部パーツが付属しているほか、赤ちゃん姿の「カカロット」はS.H.Figuartsでは初立体化となる。
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
『ドラゴンボールZ』より、激しい戦闘を物語る姿をした孫悟空の父・バーダックがS.H.Figuartsに登場。
たったひとりで「フリーザ軍」に立ち向かった「バーダック」を、新規造形・新規可動構造を取り入れて立体化。劇中をイメージした戦闘服の壊れ具合や傷の塗装を施し、激しい戦闘後の姿を再現した。戦闘中のなびいた頭部パーツが付属しているほか、赤ちゃん姿の「カカロット」はS.H.Figuartsでは初立体化となる。
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション