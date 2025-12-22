¤«¤±¤ª¤Á¡¦ÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤Ï¢ºÜ¡ÖÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Î»°½½Ç¯»Ë¡×¡ÚÂè4²ó¡Û ¡Ö¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤¢¤Î»Ò¡¿Ãæ³Ø»þÂå¢¡×
¡ä¡ä¡ÖÃæ³Ø»þÂå¡¡×¤Ï¤³¤Á¤é
¿ÈÂÎ¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·½Ð¤·¤¿¤Î¤¬Ãæ³Ø»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈþÍÆ¼¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥â¥Æ¤¿¤¹¤®¤Æ¡£ÀµÄ¾¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥é¥´¥ó¡×¤È¤¤¤¦¾²²°¤µ¤ó¤Ë¡¢ËÜÅöÊª¿´¤Ä¤¤¤Æ¤«¤éÃæ³Ø¤Þ¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·»Äï¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ¥â¥Æ¤Æ¤¤¤¿ÆóÃË¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆ¼¼¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÈ±¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½é¤á¤Æ¤ÎÈþÍÆ¼¼¤ÇÈ±¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤µ¢¤Ã¤¿»þ¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ë»à¤Ì¤Û¤É¥â¥Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£º£»×¤Ã¤¿¤é¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÈ±·¿¤¢¤ë¤·ÌµÍý¤Î¤¢¤ëË«¤áÊý¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ÀÈþÍÆ¼¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤È·ù¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡ÊÈþÍÆ¼¼¤òÈãÈ½¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ë¡¢È±¤òÀÚ¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ê¤ó¤ÆÃíÊ¸¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤â¤É¤ó¤ÊÈ±·¿¤¬¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤Á¤í¤óÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤À¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¤Ç¡¢²¿Ê¹¤«¤ì¤Æ¤â¡Ö¤Þ¤¢¡Ä¡ÄÉáÄÌ¤Ë¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È¤·¤«¸À¤¨¤º¡£ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¥é¡¼¥á¥óÆóÏº¤À¤Ã¤¿¤éÅÜÌÄ¤é¤ì¤Æ¤ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Î»ÅÊý¤Ç¤¹¡£¥é¡¼¥á¥óÆóÏº¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤éÅÜÌÄ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡£¤è¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÀìÌç³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¤Î¤Ê¤é¡¢ÈþÍÆ¼¼¤Ë¹Ô¤¯¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤âÈ±·¿¤ÎÃíÊ¸¤Î»ÅÊý¤È¤«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÀìÌç³Ø¹»¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤³¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¹ç½ÉÌÈµö¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÃíÊ¸¤Î»ÅÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¤½¤ÎÈþÍÆ¼¼¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿·»¤Ë¡Ö²¿¤Æ¸À¤Ã¤ÆÃíÊ¸¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·»¤Ï¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Î®ÀÐ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤â°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿Ìä¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤ß¤¿¤¤¤Ë¡ÖÉáÄÌ¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È¸À¤¦¤è¤ê¤Ï¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡¢ÈþÍÆ¼¼¤ÇÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¡Ö¡Ä¡Ä¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê´¶¤¸¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡Ö¥×¥Ã¡×¤È¿á¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£¤¤¤ä¡¢ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ç¤â¤¦ÈþÍÆ¼¼¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ë´ò¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤ÈÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÈþÍÆ¼¼¤Î¿É¤µ¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¿¤Ã¤±¡£
Á´¤Æ¤òÄü¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ³Ø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¤¬ºÇ¸å¤ÎµÕÅ¾¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È¹Í¤¨¤¿¼«Ê¬¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸¡º÷µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤ÆÉ¾È½¤ÎÎÉ¤¤ÈþÍÆ¼¼¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢¤½¤³¤ËÍýÁÛ¤ÎÈ±·¿¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤ë»¨»ï¤ÎÀÚ¤êÈ´¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤ã¤ó¤È¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÈþÍÆ¼¼¤Ç¡¢ÀÚ¤êÈ´¤¤ò¸«¤¿ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¢¡¼¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ñ¡¼¥Þ¤òÅö¤Æ¤ì¤Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»þ¼«Ê¬¤Ï¡Ö¤½¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ñ¡¼¥Þ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª¡¡¤³¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤È¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ª¡×¤È¤«¤Ê¤êµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ñ¡¼¥Þ¤â²¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡£
¤Ç¤¹¤¬¤â¤¦¼«Ê¬¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ñ¡¼¥Þ¤ÎÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¢¤ÈºÂ¤ëÈþÍÆ¼¼¤Î°Ø»Ò¤¬¤â¤¦¥í¡¼¥ë¥¹¥í¥¤¥¹¤ÎºÂÀÊ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤Æ¡£°Â¿´¤·¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¥í¥¤¥¹¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ¬¤Î¸å¤í¤ÏÌîµåÉô¤¬°úÂà¤·¤Æ3¥ö·îÌÜ¤ß¤¿¤¤¤ÊÃ»¤µ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á°È±¤Ï¥Ñ¥Ã¥Ä¥ó¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ñ¡¼¥Þ¤âÆ¬ÄºÉô¤Î5¥»¥ó¥Á»ÍÊý¤°¤é¤¤¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¥Á¥ê¥Á¥ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤â¤¦ËÜÅö¾×·â¤Ç¡£¥í¡¼¥ë¥¹¥í¥¤¥¹¤â¥À¥ó¥×¥«¡¼¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤éÁ´Á³Éé¤±¤ë¤ó¤À¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ñ¡¼¥Þ¤Ë¤âÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
´üÂÔ¤·¤Æ¤¿Ê¬¡¢¼«Ê¬¤¬¤ªÅ¹¤ò½Ð¤ëº¢¤Ë¤ÏØÞØ¬¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç½¤³ØÎ¹¹Ô¹Ô¤¯Á°¤Ë½¤³ØÎ¹¹Ô¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤µ¤¨»×¤¤¡¢2ÅÙ¤ÈÈþÍÆ¼¼¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¿´¤ËÀÀ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ê¤½¤Î¤¢¤È¤Þ¤¿¥É¥é¥´¥ó¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥É¥é¥´¥ó¡£¡Ë
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤¬¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤ë¤È²¿¤«¤È¤¤¤¸¤é¤ì¤ëÉ÷Ä¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ÀÎ¤«¤é¡£
¤½¤ì¤¬ÍýÍ³¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î½øÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¾å¤«¤é¡Ö¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á»Ë¾åºÇ¤âÆÉ¤ß¤Ë¤¯¤¤Ê¸¾Ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©
¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï³Ø¹»¤ÇË«¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢ÊÑ¤Ë¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤»¤Ê¤é¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³°¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤À·é¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡¢¤É¤¦¤»¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¤³¤Îº¢¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢º£¤Ç¤âÌµÀ¤Ë¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
º£¤ÎÉþÁõ¤Ê¤ó¤Æ¡¢°ìÇ¯Ãæ¹õ¤ÎÌµÃÏ¤Î¥º¥Ü¥ó¡¢¥µ¥«¥¼¥ó¤ÇÇã¤Ã¤¿ÌµÃÏ¤Î¹õ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡¢·¤¤ÏÇò¤«¹õ¡£
¤½¤³¤Ë¾åÃå¤òÃå¤ë¤«Ãå¤Ê¤¤¤«¤À¤±¤Ç½Õ²Æ½©Åß¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¥Ò¥ë¥¯¥é¥¤¥à¤â¥µ¥ó¥°¥é¥¹³°¤·¤Æ¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢È±¤ÎÌÓ¤â¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥ï¥Ã¥¯¥¹¤ÇÈ±·¿¤òÀ°¤¨¤¿·Ð¸³¤¬30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¯¡¢¤À¤«¤éÈ±¤òÀÚ¤ë¤È¤¤Ï¤¤¤Ä¤â¡Ö¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ³Ø¹â¹»»þÂå¡¢Æ±µéÀ¸¤¿¤Á¤¬¥È¥¤¥ì¤Î¶À¤ÇÈ±¤ÎÌÓ¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°¤ò¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬º£¤Ç¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ³Ø»þÂå¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤«¤Ê¤ê¤Î·ù°´¶¤òÊú¤¤¤¿¼«Ê¬¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê»×½Õ´ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆÎø°¦´Ñ¤â²êÀ¸¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ãæ³Ø¤Îº¢¡¢Í§Ã£¤â¾¯¤Ê¤¯ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤´¤¯½ã¿è¤½¤¦¤Ç¡¢¸µµ¤¤ÇÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢ÏÃ¤·¤¿»þ¤Ë¤è¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥¯¥é¥¹¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î»Ò¤Ç¤·¤¿¡£1ÈÖ¿Íµ¤¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¿Íµ¤¾å°Ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¼«Ê¬¤Îµ²±¤À¤È¤½¤Î»Ò¤È¤Ï3Ç¯´Ö¥¯¥é¥¹¤¬°ì½ï¤Ç¡¢¾®³Ø¹»¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¤½¤Î»þ¤ÏÃý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ãæ³Ø¤«¤éÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Ç½ÐÀÊÈÖ¹æ¤â¶á¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¾¯¤·ÏÃ¤¹¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡ÊÏÃ¤¹¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤â¤È¤â¤È0¤Î¾õÂÖ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÃý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ë¶á¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
¼«Ê¬¤Ï´ðËÜÅª¤Ë°ÛÀ¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»Ò¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤¬Ä¶°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£¶µ¼¼¤ËËª¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤ó¤«Èæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¤ä¤Ï¤ê¡¢°ÛÀ¤ÈÃý¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¾å¼ê¤¯ÏÃ¤»¤Ê¤¯¤ÆÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊÃË»Ò¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡Ê¿ô¾¯¤Ê¤¤¡Ë¤Ï¤½¤³¤½¤³ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¨¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢½÷»Ò¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï²¿¤â»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¡£
º£»×¤¦¤È¡¢´ª°ã¤¤¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¼Â¤ÏÎ¾ÁÛ¤¤¤Ç¡¢¸þ¤³¤¦¤«¤é¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï´û¤ËËþÅÀ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¸ºÅÀ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÏÃ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¹¥¤«¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¨¤ë¤Î¤«º£¤Î¼«Ê¬¤«¤é¤·¤¿¤éÆæ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ³ØÃË»Ò¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¤Ç¤â¤½¤ì¤âÃæ³Ø2Ç¯¤Î½ª¤ï¤ëº¢¤Ë¤Ï¥³¥Ä¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¥³¥Ä¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢½÷»Ò¤Î¤³¤È¤ò²ÈÂ²¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¤¤ä¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¤½¤¦¤¤¤¦ÆÍÈô¤Ê¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ä¤Î»×ÁÛ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¼«Ê¬¤¬1ÈÖ¼«Á³¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»Ò¤Î¤³¤È¤ò²ÈÂ²¤ÎÃ¯¤«¤À¤È»×¤¦¤È¼«Á³¤Ê¶õµ¤¤ÇÏÃ¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤¦¤Ç¤â¤·¤Ê¤¤¤ÈÌÜ¤â¸«¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î»Ò¤Ë¸Â¤é¤º½÷»ÒÁê¼ê¤À¤È¡£
½÷»Ò¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ÆÏÃ¤¹¤ÎËÜÅöÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤ó¤«¤³¤ì¤â¸À¤¤Ìõ¤Ç¤¹¤±¤É¸À¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¡Ä²ÈÂ²¹½À®¤¬°¤¤¡ª
ÃË4¿Í·»Äï¤Ç¡¢½¾·»Äï¤âÃË¤¬2¿Í¡£¿Æ¤Î·»Äï¤âÃË¤À¤±¡£½ÇÉã¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¸À¤Ã¤¿¤é³Ø¹»°Ê³°¤Ç½÷À¤ÈÃý¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢µÍ¤ó¤Ç¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¼«Ê¬°Ê³°¤Î·»Äï¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¥â¥Æ¤Æ¤¿¤Î¤ÏÃª¤Ë¾å¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
¤½¤ó¤Ê´Ä¶²¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½÷À¤ÈÏÃ¤¹»þ¤Ë²ÈÂ²¤À¤È»×¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¤â¤¦¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È¯ÌÀ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÈ¯ÌÀ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ãæ³Ø3Ç¯¤Ë¤Ê¤ëº¢¤Ë¤Ï¤À¤¤¤ÖÌÜ¤ò¸«¤Æ¼«Á³¤ËÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ë¤ï¤«¤Ë¿®¤¸¤¬¤¿¤¤±½¤ò¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡û¡û¡Ê¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê»Ò¡Ë¡¢Èà»á¤Ç¤¤¿¤é¤·¤¤¤è¡×
ÀäË¾¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡£¹«¤Ç¤ÏÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬·ëº§¤·¤Æ½Ð¶Ð¤Ç¤¤Ê¤¤½÷À¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤À¤±¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤Ã¤ÆÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤â¤ó¡£¼«Ê¬¤¬ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Æ±¤¸Ç¯Îð¤Ç¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÃË½÷2¿Í¤¬ÉÕ¤¹ç¤¦¡©¡¡Íý²ò¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤«ÉÕ¤¹ç¤¦¤Ã¤Æ²¿¡©
¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤ë»Ñ¤â¡¢¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¤ë»Ñ¤â¡¢¶á¤¤µ÷Î¥¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤È¤«¤âÁÛÁü¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÂçÄñ¤Î¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤âÅö»þ¡¢Á´¤¯ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤âÁê¼ê¤¬¡Ö¤³¤¤¤Ä¤À¤±¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¡×¡Ê¤ªÁ°¤â¤Ê¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡Ë¤È¤¤¤¦ÉÔÎÉ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤â¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÍí¤Þ¤ì¤¿¤ê¸ª¥Ñ¥ó¤µ¤ì¤¿¤ê¤ÈÉÔÎÉ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï·ù¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤è¤ê´°Á´¤Ë·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÃË½÷´Ø·¸¤Ê¤¯³ØÀ¸¤ÇÉÕ¤¹ç¤¦¿Í¤¬µö¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Î»Ò¼«¿È¤Ï¤¹¤´¤¯¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÍ¥ÅùÀ¸¤ÇÉÔÎÉ¤Ã¤Ý¤¤Í×ÁÇ¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÉÔÎÉ¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Å¾¼Ö¤Ï2¥±¥Ä¤È¤«¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤È¤«¡¢¥¿¥Ð¥³°ì½ï¤ËµÛ¤¤»Ï¤á¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤«¡¢¥Ô¥¢¥Ë¥Ã¥·¥â¤È¤«¤¤¤¦ºÙ¤¤¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤Æ³±¤¹þ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤½¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤¿Èà»á¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢Â¾Ãæ¤ÎÉÔÎÉ¤¿¤Á¤È¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢Ìëµ¢¤ë¤ÎÃÙ¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢ÉÔÎÉ¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤ë¤«¤é¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤È¤«¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤«¤Ê¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÂç¿Í¿ô¤Ç¤¿¤à¤í¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢ÉáÃÊÃå¤â¤À¤ó¤À¤óÇÉ¼ê¤Ê¥¸¥ã¡¼¥¸¡Ê¥×¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤«¥ì¥²¥¸¥ã¡¼¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¡¢Ä°¤¯²»³Ú¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢²ÆµÙ¤ß¤ÏÀ÷¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¥«¥é¥³¥ó¤È¤«¤Ä¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¤È¤·¤ó¤É¤¯¤Æ¤·¤ó¤É¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Åö»þÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤Î¡¢²Ä°¦¤¤½÷»Ò¤ÈÉÔÎÉ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î°ìÂò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Á¤Î³Ø¹»¤À¤±¤Ç¤¹¤«¡©¡©¡¡ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡©¡©
ÀäÂÐ¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬¿¿ÌÌÌÜ¤À¤·Âç»ö¤Ë¤¹¤ë¤·Í¥¤·¤¤¤·ÌÌÇò¤¤¤·¿Æ¤È¤âÃçÎÉ¤¤¤·¹ø¤¬Äã¤¤¤·ÊÙ¶¯¤â¤Ç¤¤ë¤·Å¹°÷¤µ¤ó¤Ë¤âÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤¹¤ë¤·¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â¤½¤³¤½¤³¤Ç¤¤ë¤·Ã¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÌÌÇò¤¤Æ°²èÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤·¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤âºî¤ì¤ë¤·¼êÀè´ïÍÑ¤À¤·¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤âÁá¤¤¤·¼ê¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¸åÈ¾¶½Ê³¤·¤Æ¼êÀè¤ÎÏÃ¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´é¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢°Å¤¤¤«¤é¤«¤Ê¡©¡¡¤¤¤ä¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡¡·ë¶É½÷»Ò¤Ã¤Æ´é¤ÈÌÀ¤ë¤µ¤Ç¤·¤«¿Í´Ö¤òÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡°¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤¬½÷»Ò¤«¤é¤·¤¿¤éÀµµÁ¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡¡¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¹Í¤¨¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Ç¤â¤½¤Î¹Í¤¨¤Ã¤ÆÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡£
¤¤¤äÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤·Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»×½Õ´ü¤Î»×¹Í¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢´°Á´¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ç¾¤Ë¡£
Åö»þ¤Î¹Í¤¨¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¼«Ê¬¤Ï¡¢º£¸å¤â¤Ê¤«¤Ê¤«½÷À¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤·ÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¹¥¤¤Ê½÷À¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö³ØÀ¸»þÂå³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¿Í¡×¤Ã¤ÆÅú¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Áê¼ê¤âÆ±¤¸¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È¿´¤«¤é°Â¿´¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µ¤¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¡£
Ææ¤ÎÎø°¦´Ñ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¡¢Ê¸¾Ï¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÃæ³Ø»þÂå¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÆü¼«Ê¬¤Î¤â¤È¤Ë1·ï¤ÎDM¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤éÃÏ¸µ¤¬¶á¤¯¤ÆÇ¯Îð¤â¶á¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¿Æ¶á´¶¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¤¤Ä¤«¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¤½¤Î¿Í¡¢Æ±¤¸Ãæ³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£
¤¨¡¼¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÀ¸¤¤Þ¤¹¡£