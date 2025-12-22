後ろの席に座る学校一美人の女子から突然の猛アプローチ！ 戸惑うばかりのオタク少年とのじれったくて尊い恋の行方は？【書評】
存在感の薄いオタク男子と、それとは真逆の人気者女子との恋物語は、特に学園恋愛ものでは今や外せない設定だろう。『後藤さんは振り向かせたい！』（みきぽん/KADOKAWA）も、そんな少年少女のじれったくてかわいらしい恋愛を描いた作品だ。
高校1年生の前田ゆうきはクラスで目立たないオタク男子。彼の後ろの席に座るのは学校一美人でモデルをやっている後藤アリスで、前田はいつも彼女に言い寄る男子生徒に席を占領され迷惑を被っていた。そんなある日、後藤が前田に話しかけてくる。突然のことに前田はドギマギするしかなかったのだが、それを境に、前田が読んでいる漫画のことを聞いてきたり、ペアを組む授業で強引に前田を自分のペアにしたりと、後藤の猛アプローチが始まる。後藤は終始、前田に対して強気な態度で接してくるのだが、これは気持ちを素直に伝えることができないことの裏返しで、前田の見ていないところで自分のした行為に顔を真っ赤にしたり、大喜びしたりするのだった。
後藤の恋の結果が気になるものの、まだまだこのじれったい関係を見ていたいと思うのは私だけではないはずだ。これからふたりはどんな成長を見せてくれるのか楽しみである。
文＝西改