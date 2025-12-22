【漫画】本編を読む

　存在感の薄いオタク男子と、それとは真逆の人気者女子との恋物語は、特に学園恋愛ものでは今や外せない設定だろう。『後藤さんは振り向かせたい！』（みきぽん/KADOKAWA）も、そんな少年少女のじれったくてかわいらしい恋愛を描いた作品だ。

　高校1年生の前田ゆうきはクラスで目立たないオタク男子。彼の後ろの席に座るのは学校一美人でモデルをやっている後藤アリスで、前田はいつも彼女に言い寄る男子生徒に席を占領され迷惑を被っていた。そんなある日、後藤が前田に話しかけてくる。突然のことに前田はドギマギするしかなかったのだが、それを境に、前田が読んでいる漫画のことを聞いてきたり、ペアを組む授業で強引に前田を自分のペアにしたりと、後藤の猛アプローチが始まる。後藤は終始、前田に対して強気な態度で接してくるのだが、これは気持ちを素直に伝えることができないことの裏返しで、前田の見ていないところで自分のした行為に顔を真っ赤にしたり、大喜びしたりするのだった。

　本作の魅力は、等身大の恋を描いているところだと思う。前田は少しゲームが得意なだけで突出した特技などを持っていないし、後藤もモデルとはいえ街で大騒ぎされるような有名人ではなく、複雑な乙女心を持った普通の女の子だ。映画やプールに行くといったエピソードも定番だ。だがそれが物語に入りやすくし、いつの間にかふたりを応援していることに気づく。映画の帰り道、すでに一人反省会状態の前田が後ろを歩く後藤のことを気にして振り返ると、後藤は思わず彼に笑顔を見せてしまう。これまで俯いてばかりの前田が相手を思い、後藤は素直な気持ちを出せたという、ほんの少しだがふたりが人間的な成長を見せた場面が印象的だ。とはいえ後藤の猛攻は止まらず、今度は前田が彼女の自宅に行くことになるのだが、果たして彼の運命は？

　後藤の恋の結果が気になるものの、まだまだこのじれったい関係を見ていたいと思うのは私だけではないはずだ。これからふたりはどんな成長を見せてくれるのか楽しみである。

文＝西改