北陸新幹線の敦賀以西の延伸に向けて、自民党の石川県関係国会議員でつくる自主研究会は、現行の小浜ルートについて幅広く比較検討を求める中間報告を取りまとめました。



敦賀以西ルートの工期や費用について再検討を行っている自主研究会。

21日に出された中間報告書では、現行の小浜ルートの費用対効果が0.55と、投資に見合うとされる1を大きく割り込んだ一方、米原ルートや湖西ルートは、高い費用対効果を示したとしました。

さらに、小浜ルートが着工条件を満たさない可能性があるとして「さまざまな選択肢について幅広い観点から比較検討することが必要」と、指摘しました。



自主研究会・岡田 直樹 座長：

「自主研究会はいわば(与党PTでの議論)の先取りをしていたわけでありますが、今後はPTや整備委員会の動向、議論というものも見極めながら、必要に応じて自主研究会を開くなり、われわれも議論、検討をさせていただきたい」



延伸ルートの議論を巡っては、今月16日に自民・維新による整備委員会で、8つのルートでの再検証を行うことを決めていて、自主研究会では今後、その議論を注視していきたいとしています。

