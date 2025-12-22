「緊急取調室(2014)」(テレ朝チャンネル1)

2014年にスタートし、高い人気を誇る「緊急取調室」シリーズ。これまでに連ドラ版が第4シーズン、スペシャルドラマ版が2作品の計6作品が放送されてきた同シリーズは、2025年10月期に待望のSeason5が放送された。そして12月26日(金)公開の劇場版「緊急取調室 THE FINAL」でついに完結を迎える。

天海祐希が主演を務める同シリーズの原点である2014年の第1シーズン。刑事の真壁有希子(天海)は優れた交渉術を武器に、警視庁捜査一課SIT第3係の主任として活躍していた。しかし、バスジャック立てこもり事件で犯人の説得に失敗。全責任を負わされる形で異動を命じられた先が、重要案件の取り調べのために優秀な取調官を集めた専門チーム「緊急事案対応取調班」、通称"キントリ"だった。そこには昔から真壁と反りの合わない管理官・梶山勝利(田中哲司)を始め、菱本進(でんでん)、中田善次郎(大杉漣)、小石川春夫(小日向文世)ら、クセモノが揃っていた...。

キントリチームが結成された第1シーズンでは、チームの結束力が固くなっていく過程も見どころ。当初は何かと言い合い、張り合っていた真壁と菱本らベテラン刑事勢だったが、次第に互いの能力を認め合い、信頼関係が築き上げられていった。当初はキントリのことを良く思っていなかった捜査一課の刑事・渡辺鉄次(速水もこみち)と監物大二郎(鈴木浩介)の通称"モツナベコンビ"も、回を重ねるごとに協力体制に。モツナベコンビ含めてチームとなっていく。そんなところに、真壁が長年追っていた亡き夫・匡(眞島秀和)の死の真相への手がかりが舞い込んでくるのも、第1シーズンの重要なポイントだ。真壁の決めセリフ「マル裸にするわよ」やキントリチームの思わず力が抜けるような円陣も第1シーズンから登場している。

天海祐希と松下由樹のひりついた演技合戦が見もの！「緊急取調室〜女ともだち〜」 (C)テレビ朝日

2015年に放送されたドラマスペシャル「緊急取調室〜女ともだち〜」には、松下由樹と斉藤由貴がゲスト出演。恋人を殺害した罪で女子刑務所に6年も服役していた元美容師・矢島聖美(松下)が、ようやく出所した矢先、仮釈放からわずか3時間15分後に「人を殺した」と言って自首してくる。しかし、聖美の供述や現場の捜査結果から、キントリの一同は"今回の犯行は聖美には不可能ではないか"と疑念を抱く。捜査を進める中、報道番組のキャスター・三沢早苗(斉藤由貴)と聖美の意外な繋がりも浮かび上がり、事件の真相も明らかになっていく...。

"女ともだち"というタイトル通り、聖美と早苗の関係性が事件の鍵となる本作。幾重にも重なった背景の中に隠された事件の真相を、キントリチームが華麗に暴いていく。ラストに繰り広げられる真壁と聖美の対決シーンでは、天海と松下の緊迫感溢れる演技合戦に思わず息を呑んでしまう。

■シーズンを重ねる度に固くなる"キントリチーム"の結束力が熱い！

(C)テレビ朝日

2017年の連ドラ第2シーズンでも、一筋縄ではいかない被疑者たちと何度も対峙してきたキントリチーム。本作では真壁が亡き夫・匡にそっくりな被疑者の取り調べをするなど、真壁の心が思わず揺れ動いてしまうような場面もあり、印象的だった。しかし、どんな場面でも真っすぐな正義感を持って被疑者と向き合う真壁の熱意には、何度も胸を打たれる。

(C)テレビ朝日

2019年の連ドラ第3シーズンでは、警視庁・捜査支援分析センターから異動してきた玉垣松夫(塚地武雅)がキントリチームに仲間入り。玉垣は画像から人の心理状態なども瞬時に読み取ることができる"画像解析のエキスパート"で、監視カメラの映像や取り調べ映像から、事件関係者のさまざまな情報を読み解き、キントリチームに新たな風を吹かせた。

(C)テレビ朝日

2021年の第4シーズンは、真壁が飛行機内でハイジャックに遭遇するという怒涛の展開からスタート。かつて"黒い女神"と呼ばれた活動家・大國塔子(桃井かおり)が、「国土交通副大臣・宮越肇(大谷亮平)の汚職疑惑の真相を明らかにする」と宣言し、宮越が乗った飛行機をハイジャックしたのだった。これをきっかけに大國の取り調べはもちろん、宮越の汚職疑惑の真相を追うこととなり、終盤では宮越と直接対峙することとなる。

(C)テレビ朝日

翌年の2022年には、ドラマSP「緊急取調室 特別招集2022〜8億円のお年玉」が放送された。本作には菜々緒や高畑淳子、木村了らがゲスト出演。比嘉愛未と野間口徹も、キントリチームの一員としてキャストに加わった。捜査一課の管理官となった梶山が追っていた8億円強奪事件の被疑者とみられる男の遺体が、ある民家の敷地内から発見される。この事態を受け、警視庁は一刻も早い事件解決を目指すための特別措置として解散となっていたキントリの臨時運用を決定。梶山の招集を受けて真壁たちは一時的にキントリへ戻ってくることになるが、事件は想像に難解。というのも、遺体が見つかった家で暮らすのはスーパー法曹一家だったのだ。有名大学の法学部教授である家長を筆頭に、東京高裁のトップ判事である妻、大手弁護士事務所のパートナー弁護士である長男という面々。しかし、そこで暮らす家政婦は何やら秘密を抱えている様子で...。

そして10月より放送された最新シーズンでも、真壁の刑事としての熱さと、キントリのチームワークは健在、というより、むしろパワーアップしていた。シーズンを追うごとにまさに阿吽の呼吸とでもいうように、互いに信頼し、通じ合い、事件の真相を明らかにしていく姿には毎回ワクワクさせられる。そしてSeason5も12月18日に最終回を迎え、次なるキントリのステージは劇場版へ。

劇場版は"最後の敵は内閣総理大臣"と銘打たれており、公開前からそのスケールに期待が高まっている。佐々木蔵之介、石丸幹二ら劇場版の要となる俳優陣はもちろん、杉咲花演じる真壁の娘・奈央も成長し、救命救急士になって登場しているので注目したい。

10年以上の時をかけて、間もなく完結を迎える「緊急取調室」シリーズ。真壁らキントリチームのこれまでの活躍ぶりを、ぜひこの機会に振り返って観ていただきたい。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

＜CSテレ朝チャンネル特別企画＞ 劇場版公開記念 緊急取調室クリスマス一挙放送

放送日時：2025年12月24日(水)22:00〜

チャンネル：テレ朝チャンネル1(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

出演：天海祐希 田中哲司 速水もこみち 鈴木浩介 大倉孝二 塚地武雅 でんでん 小日向文世 ほか

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ