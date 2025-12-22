「バチェロレッテ2」尾崎美紀、浴衣姿のすっぴんショット公開「透明感すごい」「色っぽい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/22】Prime Videoによる婚活リアリティ番組「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン2にて2代目バチェロレッテを務めた起業家の尾崎美紀（※「崎」は正式には「たつさき」）が12月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。すっぴんを公開した。
【写真】32歳2代目バチェロレッテ「信じられない綺麗さ」透明感溢れるすっぴん姿
尾崎は「すっぴん失礼」とつづり、浴衣姿の写真を公開。恋人と思われる男性に体を寄せており、艷やかな肌と長く美しいまつ毛が印象的なショットとなっている。
この投稿に、ファンからは「信じられない綺麗さ」「透明感すごい」「美しすぎる」「すっぴんでも変わらない可愛さ」「目の保養」「隣は恋人さんだよね」「浴衣姿が色っぽい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
