尾崎美紀（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/12/22】Prime Videoによる婚活リアリティ番組「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン2にて2代目バチェロレッテを務めた起業家の尾崎美紀（※「崎」は正式には「たつさき」）が12月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。すっぴんを公開した。

【写真】32歳2代目バチェロレッテ「信じられない綺麗さ」透明感溢れるすっぴん姿

◆尾崎美紀、すっぴんショット公開


尾崎は「すっぴん失礼」とつづり、浴衣姿の写真を公開。恋人と思われる男性に体を寄せており、艷やかな肌と長く美しいまつ毛が印象的なショットとなっている。

◆尾崎美紀の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「信じられない綺麗さ」「透明感すごい」「美しすぎる」「すっぴんでも変わらない可愛さ」「目の保養」「隣は恋人さんだよね」「浴衣姿が色っぽい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】