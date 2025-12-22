【セブン‐イレブン恵方巻2026】 「うなぎと玉子の恵方巻」「キンパ恵方巻」など全６種を展開【12月22日予約開始】
セブン‐イレブンは、節分に合わせて発売する「2026年の恵方巻」の予約受付を、2025年12月22日(月)から開始した。
うなぎの蒲焼と厚焼き玉子を組み合わせた「うなぎと玉子の恵方巻」や、韓国風海苔巻きを恵方巻に仕立てた「キンパ恵方巻」が新登場するほか、「黒毛和牛の焼肉恵方巻」「七品目の幸福恵方巻」「サラダ恵方巻」など、定番商品を含む計６種類の恵方巻をラインアップする。
◆うなぎと玉子の恵方巻
価格:1,320円(税込1,425.60円)
サイズ:レギュラー(約)直径4.5cm×長さ13cm
うなぎを白焼きにしたあと、特製の甘辛いタレで何度も焼き上げ、香ばしい味わいに仕立てた一品。山椒のアクセントが効いたうなぎの蒲焼と、甘みのある厚焼き玉子を、うなぎのタレと酢飯で巻き上げた。
うなぎと玉子の恵方巻
うなぎと玉子の恵方巻
◆キンパ恵方巻
価格:450円(税込486円)
サイズ:ミニサイズ(約)直径4.5cm×長さ8.5cm
甘辛いプルコギと厚焼き玉子、チェダーチーズソース、にんじんナムル、沢庵、紫キャベツラぺ、胡瓜を、ごま油を混ぜた酢飯で巻き上げた。ごま油と塩を振った韓国風海苔で仕上げた恵方巻。
キンパ恵方巻
キンパ恵方巻
◆黒毛和牛の焼肉恵方巻
価格:830円(税込896.40円)
サイズ:ミニサイズ(約)直径4.5cm×長さ8.5cm
柔らかな肉質の黒毛和牛を使用。小松菜ナムル、キムチ、厚焼き玉子を組み合わせた、満足感のある恵方巻。
黒毛和牛の焼肉恵方巻
黒毛和牛の焼肉恵方巻
◆海鮮恵方巻
価格:760円(税込820.80円)
サイズ:ミニサイズ(約)直径4.5cm×長さ8.5cm
サーモントラウト、まぐろたたき、ボイルエビ、いくらの海鮮4種に、厚焼き玉子と胡瓜を合わせた。大葉が香る醤油で味付けした。
海鮮恵方巻
海鮮恵方巻
◆七品目の幸福恵方巻
価格:
レギュラーサイズ 540円(税込583.20円)
ミニサイズ 350円(税込378円)
サイズ:
レギュラー(約)直径4.5cm×長さ13cm
ミニ(約)直径4.5cm×長さ8.5cm
7種の具材を盛り付けた定番商品。出汁を含んだふっくら厚焼き玉子や、香ばしく焼き上げた穴子と共に、蓮根、椎茸、胡瓜、干瓢、おぼろを使用。レギュラーサイズとミニサイズの2種類。
七品目の幸福恵方巻
七品目の幸福恵方巻 レギュラーサイズ
◆サラダ恵方巻
価格:390円(税込421.20円)
サイズ:ミニサイズ(約)直径4.5cm×長さ8.5cm
海老マヨネーズ和えとツナマヨネーズ和えに、厚焼き玉子、カニカマ、胡瓜を組み合わせたロングセラー商品。
サラダ恵方巻
サラダ恵方巻
また、節分にあわせて、「いわしのつみれ汁」、「茶碗蒸し」、「ミニ豆大福 ごまあん」、「きなこプリン」なども販売される。
節分 きなこプリン 298円（税込321.84円）