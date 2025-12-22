【セブン‐イレブン恵方巻2026】 「うなぎと玉子の恵方巻」「キンパ恵方巻」など全６種を展開【12月22日予約開始】

セブン‐イレブンは、節分に合わせて発売する「2026年の恵方巻」の予約受付を、2025年12月22日(月)から開始した。

うなぎの蒲焼と厚焼き玉子を組み合わせた「うなぎと玉子の恵方巻」や、韓国風海苔巻きを恵方巻に仕立てた「キンパ恵方巻」が新登場するほか、「黒毛和牛の焼肉恵方巻」「七品目の幸福恵方巻」「サラダ恵方巻」など、定番商品を含む計６種類の恵方巻をラインアップする。

〈恵方巻ラインアップ〉

◆うなぎと玉子の恵方巻

価格:1,320円(税込1,425.60円)

サイズ:レギュラー(約)直径4.5cm×長さ13cm

うなぎを白焼きにしたあと、特製の甘辛いタレで何度も焼き上げ、香ばしい味わいに仕立てた一品。山椒のアクセントが効いたうなぎの蒲焼と、甘みのある厚焼き玉子を、うなぎのタレと酢飯で巻き上げた。

うなぎと玉子の恵方巻

うなぎと玉子の恵方巻

◆キンパ恵方巻

価格:450円(税込486円)

サイズ:ミニサイズ(約)直径4.5cm×長さ8.5cm

甘辛いプルコギと厚焼き玉子、チェダーチーズソース、にんじんナムル、沢庵、紫キャベツラぺ、胡瓜を、ごま油を混ぜた酢飯で巻き上げた。ごま油と塩を振った韓国風海苔で仕上げた恵方巻。

キンパ恵方巻

キンパ恵方巻

◆黒毛和牛の焼肉恵方巻

価格:830円(税込896.40円)

サイズ:ミニサイズ(約)直径4.5cm×長さ8.5cm

柔らかな肉質の黒毛和牛を使用。小松菜ナムル、キムチ、厚焼き玉子を組み合わせた、満足感のある恵方巻。

黒毛和牛の焼肉恵方巻

黒毛和牛の焼肉恵方巻

◆海鮮恵方巻

価格:760円(税込820.80円)

サイズ:ミニサイズ(約)直径4.5cm×長さ8.5cm

サーモントラウト、まぐろたたき、ボイルエビ、いくらの海鮮4種に、厚焼き玉子と胡瓜を合わせた。大葉が香る醤油で味付けした。

海鮮恵方巻

海鮮恵方巻

◆七品目の幸福恵方巻

価格:

レギュラーサイズ 540円(税込583.20円)

ミニサイズ 350円(税込378円)

サイズ:

レギュラー(約)直径4.5cm×長さ13cm

ミニ(約)直径4.5cm×長さ8.5cm

7種の具材を盛り付けた定番商品。出汁を含んだふっくら厚焼き玉子や、香ばしく焼き上げた穴子と共に、蓮根、椎茸、胡瓜、干瓢、おぼろを使用。レギュラーサイズとミニサイズの2種類。

七品目の幸福恵方巻

七品目の幸福恵方巻 レギュラーサイズ

◆サラダ恵方巻

価格:390円(税込421.20円)

サイズ:ミニサイズ(約)直径4.5cm×長さ8.5cm

海老マヨネーズ和えとツナマヨネーズ和えに、厚焼き玉子、カニカマ、胡瓜を組み合わせたロングセラー商品。

サラダ恵方巻

サラダ恵方巻

また、節分にあわせて、「いわしのつみれ汁」、「茶碗蒸し」、「ミニ豆大福 ごまあん」、「きなこプリン」なども販売される。

節分 きなこプリン 298円（税込321.84円）

■セブン‐イレブン「2026年の恵方巻」 特集サイト