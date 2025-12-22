2026年用の年賀はがきの発行枚数は発行当初の段階で全国で7億5000万枚と前の年に比べて3割ほど減少しています。パソコンやスマ―トフォンの普及で年々減少傾向にある中、番組では、年賀状についてことしは「出す」か「出さない」か、視聴者のみなさんにYBCアプリでアンケートを実施しました。



1595人の方から回答がありました。

年賀状について、ことしは「出す」と回答したのは、全体のおよそ4割の696人、一方で「出さない」は、半数以上の899人で、「出さない」が「出す」を上回る結果となりました。

年代別で見ると、70代と60代は「出す」と「出さない」がほぼ同数でした。50代から下の年代は、「出さない」が大きく上回りました。それでは皆さんから寄せられた声を見ていきます。





「出す」と回答した人は…・山形市の20代男性 連絡するきっかけになるから・上山市の50代女性 年賀状だけの付き合いの方もいる。それさえ無くなるのも寂しい。・酒田市の70代男性 遠方の友人とは唯一のつながり。文化は大切にしたい。など、人との連絡や付き合い、つながりの手段として大事という声が目立ちました。一方、「出す」と答えた方の中にも…・寒河江市の60代女性 年賀はがきの購入、インク交換、デザイン考案、印刷、添えるコメント…面倒なことだらけ。枚数は年々減らしています。・山形市の40代女性 年賀状じまいのあいさつをしてことしで終わりにしようと思う。など、出す枚数を減らしたり、年賀状を終える「年賀状じまい」のタイミングを考えているという声も多くありました。続いて「出さない」と回答した人は。・山形市の20代女性 個人情報の取り扱いが厳しくなり、住所を聞きづらい。・山形市の20代女性 年賀状のようなイラスト画像を作成してSNSでまとめて送ります。・白鷹町40代男性 住所変更した人の確認が面倒。SNSで十分。・鶴岡市60代女性 年齢とともに準備が負担に。思い切って2年程前にやめた。・酒田市50代女性 写真で送り合うのが楽しみだったのに、子どもたちが大きくなり写真付きではなくなったので。年始のあいさつはLINEなどのSNSを使ってという声が多く聞かれました。そのほかにも物価高で年賀はがきやインク代などが値上がりしているため、出すことをやめたという回答も目立ちました。山形市内でも話を聞きました。山形市 80代「今から年賀状を買いに行く。10枚くらい。そろそろ引退しようと考えている。知り合いも少なくなっているので辞退することを書こうと思っていた」山形市 60代「毎年だんだん減らしてことしは10枚の予定。多い時は100枚ぐらい。年賀はがきの値段が前と比べてだいぶ上がっているので」山形市 10代「受験もあるので枚数を減らそうと思うが出さないということは無い。後輩など7人ぐらいに出そうと思っている。実物の方が気持ちがこもっていると思うが忙しかったらラインなどSNSでもいいと思う」枚数を減らしたりSNSを使うといった声が聞かれた一方で、こちらの女性は…。山形市 40代「年賀状がSNSで届く友だちもいるが日本の伝統なので年賀はがきの年賀状を続けている。年賀状だけのつながりの友だちもいるけど毎年年賀状を出している」ことし、山形市の山形南郵便局に販売用として運び込まれた2026年用の年賀はがきの枚数は、前の年と比べておよそ半分の30万4000枚で、15年連続の減少となったということです。パソコンやスマートフォンの普及、そして年賀はがきの値上がりが需要が減っている要因だとしています。若い世代を中心にSNSでの挨拶に切り替わっているようです。