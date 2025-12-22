山形新聞・山形放送が主催し、豊かな郷土づくりに向けた提唱を行う「21世紀県民会議」が20日、東京で開かれました。価格高騰や担い手不足などの課題が山積しているコメを巡る政策などについて意見が交わされました。



会議には県選出の国会議員や吉村知事、JAの関係者やコメ生産者らが出席しました。

ことしのテーマは「県人口100万人割れコメどころ山形の未来」です。

コメの在庫不足や価格高騰による「令和のコメ騒動」を経て、政府はコメを巡る基本方針を石破政権時代の「増産」から「需要に応じた生産」に変更しました。

会議でははじめに政府のコメ政策転換の現状と県が直面する課題について意見が交わされました。





吉村知事「生産者からは再生産が可能で、消費者も納得できる安定した価格が望まれているが、県単独での対応は大変困難。 政府のリーダーシップのもと、 全国レベルでの対応が必要と考えている。今後もコメの生産力を維持していくためには新規就農者の確保に加え、 経営の大規模化にも力を入れていく必要があると考えている」折原敬一・JA山形中央会長「生産資材や燃料等が高騰した中で生産者と消費者がお互い理解を深めながら、生産者と消費者も大変苦しい状況ではあるが、安定的な供給に努めることが使命。カントリーエレベーターやライスセンターが大変老朽化してきている。政府などにしっかりと後押しをしてもらえる 環境にならないと大変な状況になってしまう」斎藤一志・日本農業法人協会長「消費者も高すぎてコメ離れが完全に起きている。 海外からコメが入ってこないような 価格が日本の適正価格だと思う。高い分には農家には問題はなく 喜ばしいことだが、今度、価格が下がった時にこれをどう乗り切るか」渡辺初子・やまがた農業女子ネットワーク代表「現場の農家にとっては政策の方向が変わるたびに経営判断を変えることは決して容易ではない。特に中間農業地域や中山間地域では人手や条件の制約から需要に応じての生産量を柔軟に増減することがとても難しい。ぶれない軸をもった政策を示してもらいたい」岡部幸子・山形てのひら支援ネット会長「子ども食堂の利用者からはコメが高くて買えない、買い控えているなどの声が去年から聞かれるようになった。特に成長期の子どもを抱える親にとっては主食のコメの高値は切実な問題。一方で農業の担い手がいないことは単に生産者が減るということではなく、農作業を通じた世代間交流の場も失われてしまうし、食べ物がどう作られるのかを学ぶ機会も失われてしまう」矢野秀弥・県商工会議所連合会長「今回コメの価格が高くなったことで新たにコメの価値が見出された面もある。それ以外の問題点としては酒造会社が大変苦戦している。 果たして酒米やもち米の価格高騰に消費者がどれだけついてくるかが非常に不安」続いて、持続可能な農業について県選出の国会議員から意見が寄せられました。鈴木憲和農水相「私の役割は猫の目農政と言われることを変えること。目先だけを見て判断するのではなく、10年、20年先がどうなっていて 生産者や消費者に理解してもらい、前に進めていくことをしっかりやっていきたい。期待してもらえれば」遠藤利明衆院議員「農村の多面的な機能をどう考えるか。特に中山間地は荒れてしまうと 水が一気に流れてくるが、 田んぼがあることによって貯水機能を持っている。中山間地を農業の観点からだけでなく 地域を守ること自体が全体の環境や防災につながるという観点から国が予算措置をすることが合理的」加藤鮎子衆院議員「若い人たちが地方で農業に従事して、食料安全保障を守る担い手になってくれる姿を将来にわたって描けるためには 稼げるだけではなく、その地域に住むこと自体に魅力を感じられること。どちらかではなく両方が必要」菊池大二郎衆院議員「耕作放棄地や空き家が増えて人もいなくなって、ここでどうやって集落を維持できるのか。これが表れているのがクマ問題。これまでの農業政策や農村政策のあり方がどうであったかの答えが クマはじめ鳥獣問題が示しているのではないか現場を回って痛感している」原田和広衆院議員「気候変動など予測できない事態で ギリギリの調整を続ける農政ではなく、むしろ増産に切り替えて余裕を持ったコメ生産をしながら不測の事態に耐えられる農政に切り替える。できればもう一度見直してもらいたい」舟山康江参院議員「中山間地域直接支払いが必要だと思っている。この直接支払いの恩恵は直接は生産者に対して支援をするが、生産者の利益と合わせて市場価格の下落効果という意味で消費者にも恩恵がある。手法を組み合わせながら、現状に負けない再生産を後押ししていく必要がある」芳賀道也参院議員「県内の農業従事者は65歳以上が7割を超えている。 いざ増産にかじを切ろうと思っても、お願いする人がいない。危機的な状況にあることを県内に住む我々だけでなく、 都会に住む消費者も認識して危機感をもって取り組まなければならない」また、アドバイザーとして出席した有識者は生産者と消費者双方が納得する政策の実現が必要と指摘しました。東京大大学院農学生命科学研究科特任教授鈴木宣弘・氏「高騰した米価に対して、消費者の懸念をどうするかという観点から考えておこめ券が出てきた。現状に対する応急的な措置と考える。生産者の所得補償として米価下落に対するセーフティネットは長期的なものだけでなく、 緊急に政策を行わなければいけなくなってきている」一方で県の人口が100万人を割ったことに関して東京一極集中による問題点を挙げました。日本総合研究所首席研究員 藻谷浩介氏「防災をし、少子化対策をしそして農業を保全する。それらすべてにおいて東京に集まる人口を逆流させることが必要。首都圏に若者を集め続ける体制を逆流させなければいけないそのための旗手として山形県がなってほしい」出席者からはコメどころ山形の未来に向け、「中長期的な視点での政策実現」をしていく必要性を訴える意見が相次ぎました。