いよいよ12月28日に開幕する全国高校サッカー選手権。



注目の静岡県代表は浜松開誠館。3度目の出場となる全国選手権で大会初勝利、そして国立の舞台を狙います。



初戦に向け、選手たちは熾烈なポジション争いのまっ最中。中でも注目は、エースの座を争う2人のストライカー。フォワードの田窪悠己と松下蓮。



浜松市出身の田窪は県大会・全4試合にスタメン出場。高い決定力を武器に3ゴールをマークし優勝に大きく貢献。





一方、御前崎市出身の松下は県大会、途中出場ながら存在感を発揮。さらに、県大会後のプリンスリーグでは先発出場し、1ゴールの活躍！全国の舞台でスタメン奪取に燃えています！（浜松開誠館 FW･松下 蓮･3年）「一日一日が田窪との勝負なので、楽しい毎日をおくれている。いいライバルを持った」（浜松開誠館 FW･田窪 悠己･3年）「タイプも一緒なので、練習や試合で、どれだけ松下よりもいい結果を残せるか。そこを超えていきたい」現役時代、エスパルスのストライカーとして活躍した青嶋監督、田窪選手の評価は…（浜松開誠館 青嶋 文明 監督･57歳）「（田窪選手の強みは）相手に体を預けながらのボールキープ。スピードを生かしたオフ ザ ボールの動きが特徴だと思います」一方、松下選手については？（浜松開誠館 青嶋 文明 監督･57歳）「高校に入ってハードワークを覚えて、最近は攻撃面で起点になるプレーがどんどん身についている（2人とも）大活躍してほしいなと思っています」スタメン争いに闘志を燃やす2人。実は普段の学校生活では！？（浜松開誠館 FW･松下 蓮･3年）「クラスが違っても…修学旅行では一緒の班で回るくらい仲が良くて、田窪が寝ているときに、ちょっかいかけたりして、ふざけるくらい仲がいいです」（浜松開誠館 FW･田窪 悠己･3年）「それくらい…仲がいいです」ともに浜松開誠館中学出身で3年生の時には全国大会で優勝を成し遂げた2人。良き友であり良きライバルでもある2人のストライカーが全国選手権で大暴れなるか！？（浜松開誠館 FW･松下 蓮･3年）「チームで、国立でサッカーをやる目標があるので…それを絶対達成するために、一日一日を大切に、やるべきことを徹底していきたいと思います」（浜松開誠館 FW･田窪 悠己･3年）「県予選のように、自分たちがやってきたことや、積み上げてきたものを発揮するだけなので…『闘う･走る･粘る』攻守一体のサッカーをしっかりと表現して、開誠館らしいｻｯｶｰをしたいと思います」