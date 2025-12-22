【高校サッカー】28日開幕迫る！選手権全国大会に向けて…県代表･浜松開誠館高校の注目選手は？（静岡）
いよいよ12月28日に開幕する全国高校サッカー選手権。
注目の静岡県代表は浜松開誠館。3度目の出場となる全国選手権で大会初勝利、そして国立の舞台を狙います。
初戦に向け、選手たちは熾烈なポジション争いのまっ最中。中でも注目は、エースの座を争う2人のストライカー。フォワードの田窪悠己と松下蓮。
浜松市出身の田窪は県大会・全4試合にスタメン出場。高い決定力を武器に3ゴールをマークし優勝に大きく貢献。
（浜松開誠館 FW･松下 蓮･3年）
「一日一日が田窪との勝負なので、楽しい毎日をおくれている。いいライバルを持った」
（浜松開誠館 FW･田窪 悠己･3年）
「タイプも一緒なので、練習や試合で、どれだけ松下よりもいい結果を残せるか。そこを超えていきたい」
現役時代、エスパルスのストライカーとして活躍した青嶋監督、田窪選手の評価は…
（浜松開誠館 青嶋 文明 監督･57歳）
「（田窪選手の強みは）相手に体を預けながらのボールキープ。スピードを生かしたオフ ザ ボールの動きが特徴だと思います」
一方、松下選手については？
（浜松開誠館 青嶋 文明 監督･57歳）
「高校に入ってハードワークを覚えて、最近は攻撃面で起点になるプレーがどんどん身についている（2人とも）大活躍してほしいなと思っています」
スタメン争いに闘志を燃やす2人。実は普段の学校生活では！？
（浜松開誠館 FW･松下 蓮･3年）
「クラスが違っても…修学旅行では一緒の班で回るくらい仲が良くて、田窪が寝ているときに、ちょっかいかけたりして、ふざけるくらい仲がいいです」
（浜松開誠館 FW･田窪 悠己･3年）
「それくらい…仲がいいです」
ともに浜松開誠館中学出身で3年生の時には全国大会で優勝を成し遂げた2人。良き友であり良きライバルでもある2人のストライカーが全国選手権で大暴れなるか！？
（浜松開誠館 FW･松下 蓮･3年）
「チームで、国立でサッカーをやる目標があるので…それを絶対達成するために、一日一日を大切に、やるべきことを徹底していきたいと思います」
（浜松開誠館 FW･田窪 悠己･3年）
「県予選のように、自分たちがやってきたことや、積み上げてきたものを発揮するだけなので…『闘う･走る･粘る』攻守一体のサッカーをしっかりと表現して、開誠館らしいｻｯｶｰをしたいと思います」