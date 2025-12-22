鋭い発進加速 低域では電気だけで走行可

6代目へ進化した、ルノー・クリオ（ルーテシア）。今回試乗したハイブリッドの自然吸気エンジンは、従来の1.6Lから1.8Lへ拡大された。直噴式になり、排気系が改められ、ユーロ7に適合。重量は100kgと軽く、110psの出力を発揮する。

ここへ、49psの駆動用モーターと20psのスターター・ジェネレーター（ISG）を、4速ドグミッションと2速ATを介して融合。システム総合160psを発揮し、0-100km/h加速は8.3秒で処理する。5代目のハイブリッドから、1.0秒縮めている。



ルノー・クリオ（ルーテシア）・フルハイブリッド E-テック・テクノ（欧州仕様）

発進時の反応は、モーターが機能し鋭い。高出力なわけではないが、30km/h以上の速度域までしっかりエンジンを助けてくれる。駆動用バッテリーは先代から16％容量が増え、低域では電気だけでの走行にも対応する。

ただし、運転の楽しさより効率性重視。滑らかに回転するものの、高負荷時のサウンドは若干荒っぽい。

日常的な環境で概ね滑らかなハイブリッド

2基のモーターと2基のトランスミッションが載るハイブリッドは複雑で、エンジンは前輪を駆動するのと同時に駆動用バッテリーの充電も可能。2基のモーターも、それぞれ必要な場面でアシストを加える。

とはいえ、日常的な環境で運転している限り、その事実には殆ど気付かないはず。アクセルペダルを普通に傾けていれば、スムーズに走ってくれる。



ルノー・クリオ（ルーテシア）・フルハイブリッド E-テック・テクノ（欧州仕様）

難解な動きをすることも、稀にある。例えば赤信号で停止直後、不意にエンジンが回転し始め、駆動用モーターで発進した後にエンジンが停まる、といった場面がある。

新機能といえるのが、スマート・ドライブモード。運転スタイルに応じて、エコ・モードとスポーツ・モードが自動的に切り替わる。自然に動作していたように思う。

バランス良く高水準な操縦性 燃費は優秀

操縦性は、ルノーらしく水準が高くバランスが良い。5 E-テックのような快活さまでは感じないものの、比較的クイックなステアリングは正確に反応する。運転の充足感は、このクラスの平均以上。ただし、トヨタ・ヤリスの方が上手かもしれない。

乗り心地は概ねフラット。細かな鋭い入力の処理は、若干苦手といえるが。試乗車が履いていた18インチ・ホイールも、良くない影響を与えていた様子。乗り心地を求めるなら、荒れたアスファルトが多い英国や日本では、16インチがベターだろう。



ルノー・クリオ（ルーテシア）・フルハイブリッド E-テック・テクノ（欧州仕様）

燃費は優秀。市街地や高速道路など、複合的なルートを走らせた平均で23.0km/Lを得られた。速度が安定した郊外のルートでは、28.5km/Lへ迫った。

数年間は優れた競争力を維持できる

6代目へ進化した「ザ・ルノー」。英国上陸は2027年の予定だが、燃費やデジタル技術、運転支援システムなど、数年間は優れた競争力を維持できる仕上りに思えた。

以前ほど運転体験の魅力度は高くなく、内装の個性は薄れたかもしれない。だが、走りには熟成の味わいがあり、充分に活発で運転しやすい。燃費も優秀といっていい。



ルノー・クリオ（ルーテシア）・フルハイブリッド E-テック・テクノ（欧州仕様）

フランスでのトリムグレードは、エボリューションとテクノ、エスプリ・アルピーヌの3段階。試乗車の価格は、2万7600ユーロ（約497万円）が予告されている。

◯：現実的に得られそうな好燃費 クラス最高水準の標準装備 妥当な動力性能で運転しやすい

△：後席と荷室がやや狭め 賛否を呼びそうなスタイリング

ルノー・クリオ（ルーテシア）・フルハイブリッド E-テック・テクノ（欧州仕様）のスペック

フランス価格：2万7600ユーロ（約497万円）

全長：4116mm

全幅：1768mm

全高：1451mm

最高速度：180km/h

0-100km/h加速：8.3秒

燃費：25.6km/L

CO2排出量：89g/km

車両重量：1296kg

パワートレイン：直列4気筒1789cc 自然吸気＋電気モーター＋ISG

使用燃料：ガソリン

最高出力：160ps/5500rpm（システム総合）

最大トルク：27.4kg-m（システム総合）

ギアボックス：4速オートマティック（エンジン）＋2速オートマティック（電気モーター）／前輪駆動