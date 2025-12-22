6代目へ進化した「ザ・ルノー」

新しい5 E-テックの成功で、バッテリーEVの可能性を見出したルノー。クリオ（ルーテシア）の立場が危うくなりそうだが、同社はこのモデルこそ「ルノー」だと力説する。

【画像】大胆ボディへ一転 新型 ルノー・ルーテシア 競合クラスのハッチバックと写真で比較 全150枚

そんな「ザ・ルノー」は、6代目へ進化した。欧州では2026年に発売され、2027年には英国へ導入予定にある。プラットフォームは先代と同じCMF-Bで、日産ジュークやルノー・キャプチャーなどと共有する。



ルノー・クリオ（ルーテシア）・フルハイブリッド E-テック・テクノ（欧州仕様）

サスペンションは、前がマクファーソンストラット、後ろがトーションビーム。通常のダンパーとコイルスプリングが支えるという、ベーシックな構成を取る。アルミホイールは16インチに加えて、上級グレードでは18インチも設定された。

ボディサイズは、先代より拡大。全長4116mm、全幅1768mm、全高1451mmで、初代メガーヌへ並ぶ大きさになった。

思い切ったスタイリング HVは160psに

スタイリングは、デザイナーのローレンス・ヴァン・デン・アッカー氏が描き出した、フランスらしい優雅さの5代目から一新。思い切った造形を獲得している。

フロントグリルは前方に突き出し、切れ長のLEDヘッドライトがクールな表情を生む。リア周りも、ラテンな雰囲気で複雑。それでいて、サイドの表情や全体のプロポーションは、確かにルーテシア。親しみやすくもあるだろう。



ルノー・クリオ（ルーテシア）・フルハイブリッド E-テック・テクノ（欧州仕様）

パワートレインは、115psの1.0L 3気筒ガソリンターボがエントリー仕様。試乗したハイブリッドのE-テックは1.8Lの4気筒で、総合160psを生み出す。エンジンの生産は、トルコとスペインに工場がある、ホース・パワートレイン社が担う。

トランスミッションは、クラッチレスの4速オートマティック。49psを発揮する駆動用モーターには2速ATが組まれ、更に20psのスターター・ジェネレーターがパワーギャップを埋めるという、複雑なシステムだ。

居心地イイ車内 横長のモニターパネル

インテリアは、大幅に刷新された5代目からの正常進化といえる。ダッシュボード上には、横に長いモニターパネルが鎮座し、ステアリングホイールやスイッチ類はクラス以上の高級感。硬いプラスティック製トリムが、水平に伸びる。

運転席まわりは、居心地が良い。上級グレードを選ぶと、アルカンターラが用いられるが、全体的にはモノトーン。調色できる間接照明が灯るものの、5 E-テックのような華やかさが欲しいと思うのは、筆者だけだろうか。



ルノー・クリオ（ルーテシア）・フルハイブリッド E-テック・テクノ（欧州仕様）

操作系の配置は、人間工学に優れ良好。シフトセレクターはステアリングコラムへ移動し、センターコンソールには、大きな小物入れとUSB-Cポートが設けられた。

グーグル・ジェミニが稼働 後席と荷室は狭め

インフォテインメント用モニターとメーター用モニターは、それぞれ10.0インチ。かなり大きく見えるが、運転中の視界を遮ることはないだろう。エアコンの操作系もタッチモニターへ集約され、直感的な使いやすさでは、先代を超えてはいない。

インフォテインメント・システムはグーグル・ベース。オープンRリンクと呼ばれる機能が実装され、マップの他、100種以上の提携アプリを利用できる。AIアシスタント、ジェミニへ頼れるうようにもなった。会話するように、システムへ希望を伝えられる。



ルノー・クリオ（ルーテシア）・フルハイブリッド E-テック・テクノ（欧州仕様）

ホイールベースが伸び、後席側の空間は、特に前後長が拡大している。とはいえ、上下方向の余裕は限られる。

荷室は、床面が5代目から40mm落とされ、重い荷物を載せやすくなった。容量は1.0Lガソリンで391Lと、ひと回り大きいハッチバック並み。1.8Lハイブリッドでは、駆動用バッテリーの影響で309Lへ縮まる。こちらは、ひと回り小さい5 E-テックより狭い。

気になる走りの印象とスペックは、新型 ルノー・ルーテシア（2）にて。