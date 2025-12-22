あす（火）は、全国的に高気圧に覆われて晴れるところが多いでしょう。ただ、晴れは長くは続かず、夜になると近畿や四国から天気が下り坂へ向かい、あさって（水）は全国的に雨が降る予想です。

＜あす23日（火）の各地の予想最高気温＞

札幌： 1℃ 釧路： 0℃

青森： 6℃ 盛岡： 4℃

仙台： 7℃ 新潟：10℃

長野： 9℃ 金沢：13℃

名古屋：13℃ 東京：11℃

大阪：14℃ 岡山：12℃

広島：13℃ 松江：14℃

高知：16℃ 福岡：18℃

鹿児島：18℃ 那覇：25℃

きょうに比べて朝晩の冷え込みは強まります。最低気温がきょうより大幅に低くなるところもありますので、寝ている間に風邪をひかないよう、暖かくしてお休みください。日中の気温は全国的にきょうより高くなりそうです。

今週もお天気や気温の変化が大きくなります。水曜日から木曜日にかけては全国的に雨が降り、冷え込みは緩みそうです。東京では木曜日の気温が18℃まで上がる予想で、暖かいクリスマスとなりそうです。ただ、雨の後は冬型の気圧配置が強まり、強い寒気が南下してくるため、気温が大幅に下がりそうです。気温差が大きくなるため、体調管理にお気をつけください。