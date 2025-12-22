TBS NEWS DIG Powered by JNN

あす（火）は、全国的に高気圧に覆われて晴れるところが多いでしょう。ただ、晴れは長くは続かず、夜になると近畿や四国から天気が下り坂へ向かい、あさって（水）は全国的に雨が降る予想です。

＜あす23日（火）の各地の予想最高気温＞
　札幌： 1℃　 釧路： 0℃
　青森： 6℃　 盛岡： 4℃
　仙台： 7℃　新潟：10℃
　長野： 9℃　金沢：13℃
名古屋：13℃　東京：11℃
　大阪：14℃　岡山：12℃
　広島：13℃　松江：14℃
　高知：16℃　福岡：18℃
鹿児島：18℃　那覇：25℃

きょうに比べて朝晩の冷え込みは強まります。最低気温がきょうより大幅に低くなるところもありますので、寝ている間に風邪をひかないよう、暖かくしてお休みください。日中の気温は全国的にきょうより高くなりそうです。

今週もお天気や気温の変化が大きくなります。水曜日から木曜日にかけては全国的に雨が降り、冷え込みは緩みそうです。東京では木曜日の気温が18℃まで上がる予想で、暖かいクリスマスとなりそうです。ただ、雨の後は冬型の気圧配置が強まり、強い寒気が南下してくるため、気温が大幅に下がりそうです。気温差が大きくなるため、体調管理にお気をつけください。