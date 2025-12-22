¹ËöÎÃ»Ò¡¡4·î¤ÎÄÉÆÍ»ö¸Î¤ÇÎ¬¼°µ¯ÁÊ¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¥³¥á¥ó¥È¡Ö¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¡×
¡¡½÷Í¥¡¦¹ËöÎÃ»Ò¡Ê45¡Ë¤¬º£Ç¯4·î¤Ë¿·ÅìÌ¾¹âÂ®¤Çµ¯¤³¤·¤¿ÄÉÆÍ»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ÝÀî¶è¸¡¤Ï22Æü¡¢¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿ºá¤Ç¹Ëö¤òÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¹Ëö¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡Ö¹ËöÎÃ»Ò¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÏ¢¤Î·º»ö¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÛ¸î¿Í¤è¤ê¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢´Ø·¸Åö¶É¤Ë¤è¤ëÈ½ÃÇ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢ËÜ·ï¤Ë¤è¤ê¡¢Èï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿Êý¡¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆÆüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¡¢½êÂ°²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤â²þ¤á¤Æ¿¼¡ã¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º²¹¤«¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤ä¤´Íý²ò¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸³Æ½ê¤Î³§ÍÍ¤ËÂÐ¤·¡¢¿´¤è¤êÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖËÜ¿Í¤Ï¡¢º£²ó¤Î»öÂÖ¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢ÊÛ¸î¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹ÄÌ¤ê¡¢¼«¤é¤Î¹Ô°Ù¤Ë¿¿·â¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¿´¿È¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢°å»Õ¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ò´Þ¤á¡¢¿µ½Å¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹Ëö¤Î¶á¶·¤òÊó¹ð¡£
¡¡¡ÖÅö¼Ò¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢ËÜ¿Í¤Î¤½¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤òÂº½Å¤·¡¢´Ø·¸³Æ°Ì¤Î¤´Íý²ò¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀÛÂ®¤ÊÈ½ÃÇ¤òÈò¤±¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¹Ëö¤Ïº£Ç¯4·î7Æü¡¢¼ç±é±Ç²è¤Î»£±Æ¤ÇË¬¤ì¤¿ÆàÎÉ¸©¤«¤éÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤ËÌá¤ëÅÓÃæ¡¢¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤ËÂç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ËÄÉÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤òÌ¾¾è¤ëÆ±¾èÃËÀ¤¬¹üÀÞ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ö¸Î¸å¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿ÉÂ±¡¤Ç´Ç¸î»Õ¤Ë·Ú½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤·¤Æ½ý³²ºá¤ÇÂáÊá¡£¤½¤Î¸å¡Ö½èÊ¬ÊÝÎ±¡×¤Ç¼áÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡5·î¤Ë¤Ï¡ÖÁÐ¶ËÀ´¶¾ð¾ã³²¤ª¤è¤Ó¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½Ð¶¿Ê¾É¡×¤ò¸øÉ½¤·¡¢·ÝÇ½³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£