ベルミスが700万枚突破！感謝を込めたキャンペーンで続ける脚ケア

着圧ケアをもっと身近に、そして無理なく続けられる存在として支持を集めてきた「BELMISE（ベルミス）」。シリーズ累計販売枚数700万枚突破という節目を迎え、感謝を込めた記念キャンペーンがスタートします。履くという日常の行動をケアへと変えてきたベルミスの歩みと、今だからこそ注目したいブランドの魅力を改めて紐解きます。忙しい毎日でも、自分の脚と向き合うきっかけにしてみてください♡

700万枚が示す続けられる選択

700万枚という数字は、単なるヒットの証ではありません。「少しでも続けてみよう」という一人ひとりの選択が積み重なった結果です。

ベルミスは2020年の誕生以来、日常生活に自然に溶け込む着圧設計を追求。

特別な時間や努力を必要とせず、履くだけでケアと向き合える点が、多くの女性のライフスタイルに寄り添ってきました。

Madhappy×BABY-G初コラボ♡レトロ可愛い限定BG-169が登場

強着圧でも無理なく続く理由

ベルミスの核となるのは、業界トップクラス※の強着圧設計。第一号商品「スリムレギンス」では、200～300回に及ぶ試作を重ね、強さと履き心地の両立を実現しました。

最大着圧約40hPa※1という数値だけでなく、段階的な圧設計や姿勢への配慮が、日々のコンディションケアを自然に支えます。※最大着圧40.6hPa（対象商品：スリムレギンス color＋）

700万枚突破記念キャンペーン

累計700万枚突破を記念し、期間限定キャンペーンを開催。

対象商品のセット商品のみ700円OFFとなり、さらにセット購入者の中から15人に1人へ「スリムフルレッグ Quick＋（着圧ソックス／6,490円相当）」をプレゼントします。

期間は2025年12月19日（金）～12月28日（日）。

※継続使用を前提とした設計のため、洗い替えや使い分けを想定したセット商品を対象としています。

※詳細は公式サイトおよびキャンペーンページをご確認ください。

日常に寄り添うベルミスのこれから

ベルミスが大切にしてきたのは、すぐに結果を求めることではなく、続けられるケアという価値。700万枚という実績は、その姿勢が多くの女性に届いてきた証です。

レギンスからソックスまで、生活に合わせて選べる21商品のラインナップが、無理のない習慣づくりを後押しします。このキャンペーンをきっかけに、履くケアを日常の一部にしてみてはいかがでしょうか♪