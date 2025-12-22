タレントのモト冬樹さんが12月22日、自身のブログで約3か月前から続いためまいの症状について、専門医の診察を受けたことを報告しました。



【写真を見る】【 モト冬樹 】 3か月続く「すごい回転するような目眩」「吐き気と汗もすごくて、、」 診断は「左の内耳に問題」と「自律神経が乱れている」



モトさんは「怖かった めまい」と題した投稿で、「3ヶ月くらい前にすごい回転するような目眩に襲われ 吐き気と汗もすごくて、、」と、当時の緊迫した状況を説明。







当初は横になっていると20〜30分程度で治まったため様子を見ていたといいますが、その後も週に1〜2回の頻度で症状が発生。病院へ行くことへの不安も感じていたと明かしています。







プライベートでも親交のある「めまいの権威」とされる医師の元を訪れ、診察を受けたモトさんは、「目眩は目、耳、頭すべてが連携しているのでいろいろ検査をしました」と明かしています。







検査の結果、左の内耳に軽度の問題があることと、自律神経の乱れが原因と診断されました。医師からは「たいしたことないので大丈夫」と言われ、薬も処方されたとのことで、モトさんは一安心した様子を綴っています。







また、モトさんは「日頃の運動が大事みたいです。特に足の運動。もっと歩かなきゃいけないね」と、前向きに生活習慣を見直す意向を綴っています。







受診について「迷ってたんだけど診ていただいて本当に良かった」と綴るモトさんの投稿からは、長引く不調から解放された安堵感が伝わってきます。



【担当：芸能情報ステーション】