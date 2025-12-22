フィギュアスケート全日本選手権のエキシビション「メダリスト・オン・アイス」が22日、東京・国立代々木競技場で行われた。

男子2連覇で銀メダルの北京大会に続いて五輪2大会連続出場となる鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は「frostline」を舞った。ピアノの旋律に合わせ、きめ細かなスケーティングで技術力の高さを披露。アンコールではフリー「トゥーランドット」を演じた。

大トリだった女王の坂本花織（シスメックス）のアンコールにサプライズ登場し、豪華なステップ共演を披露。「お邪魔しました。夏の時点で（振り付けが）大好きすぎて完コピしちゃった。レベル4を獲れたか心配です」と茶目っ気たっぷりに語った。

今大会はフリーでミスが続き、演技直後は号泣。2度目の夢舞台へ、仕切り直しとなる。「とにかく楽しく、試合から解放された喜びを表現した。次に続けて一から再始動したい」と語った。

同世代の佐藤駿（エームサービス・明大）、三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）で挑む五輪は、3人の目標でもあった。「3人でミラノに行けるのが楽しみ」と笑顔で語り、大舞台に向け「（SP、フリーを）ミラノで絶対完成させるので応援よろしくお願いします！」と意気込んだ。