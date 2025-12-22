Bリーグは、来年2026年の秋に始まる新たなリーグに向けて、初めてドラフト制度を導入します。



来年春に高校や大学を卒業する予定の選手などを各チームが指名して優先交渉権を得る仕組みです。



ドラフト指名を志望する約100人の中に、湯沢市出身の大学生、中嶋正尭選手がいます。



新リーグでの活躍が期待される中嶋選手を取材しました。





廣田裕司アナウンサー「大学のシーズンを終えた中嶋選手。今はコンディションを整えながら。ドラフトの時を待っています」湯沢市で生まれ育ち、能代科学技術高校を卒業した、名古屋学院大学4年の中嶋正尭選手22歳。身長190センチのパワーフォワードで、体を張ったプレーや正確なスリーポイントシュートが持ち味です。大学バスケットボールの強豪で鍛錬を重ねてきた中嶋選手。全日本大学バスケットボール選手権、インカレでは、去年、チームを1964年の創部以来初めての全国ベスト4に導きました。中嶋正尭選手「やっぱりBリーグのチームでプレーしたいという夢が小さいころからあったので、ドラフトを提出しました」躍進した大学での選手生活。親元を離れた自炊を支えたのは、ふるさと秋田の食でした。中嶋選手「お米食べました。実家から送られてくるので」廣田アナ「そこがずっとパワーの源に？」中嶋選手「秋田のお米が、自分の体作ってます」中嶋選手は、湯沢市の山田小学校3年の時に、近所に住む“仲のいいお兄ちゃん”に誘われたのがきっかけでバスケットを始めました。河野天星マネージャー「バスケットになるとすごくキャラ変わって、コート内で真面目に後輩とかにアドバイスしたりとか、悪いプレーあったら止めて結構注意したりだとかっていう、そういうリーダーシップもとってくれる、頼りがいのある先輩です」ともにプレーした仲間や、応援し、支えてくれたみんなに見せたいプロの世界で活躍する姿。中嶋正尭選手「秋田を代表するバスケットボール選手になりたいと思います」年明け、来月29日に行われる、Bリーグ初めてのドラフトを前に、中嶋選手は、技にさらに磨きをかけています。♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢ドラフト志望選手約100人に対して、ハピネッツを含む最高峰リーグBプレミアの26チームは、2巡目まで必ず指名する仕組みです。激しい獲得争いも予想されるドラフト、中嶋選手が指名されることを願っています。