12月14日に最終回（第10話）を迎えた日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』。

最終回では失明という絶望の淵から奇跡の復活を遂げたロイヤルファミリーが有馬記念に臨む様子が描かれました。

放送から1週間たった日曜日、SNS上では放送が終わってしまったことを惜しみ、あるはずのない「第11話」を創作する人が続出しました。

本作は、山本周五郎賞やＪＲＡ賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の小説『ザ・ロイヤルファミリー』（新潮文庫刊）が原作。

競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーが日曜劇場で描かれます。

最終回あらすじ

ロイヤルファミリーは、失明という絶望の淵から奇跡の復活を遂げた。

だが、栗須（妻夫木聡）と耕一（目黒蓮）が夢見続けた“有馬記念の舞台”に立つためには、重賞レースでの勝利という、険しく厳しい条件が立ちはだかる。

その一方で、展之（中川大志）のソーパーフェクトが圧倒的な快進撃を続けていた。クラシック三冠を制し、まさに“時代の覇者”として、有馬記念の最有力候補に名乗りを上げていた。

それぞれの想いを胸にチームロイヤルは決起集会を開き、結束を確かめ合う。その場で耕一は静かに、しかし揺るぎない覚悟を口にする。

耕造（佐藤浩市）と出会い、G1制覇を夢見て歩み始めた栗須。数え切れぬ挫折の先に、ついに──運命の扉が開く！

佐木の子どもが競馬学校で…

最終回から1週間たった日曜日。『ザ・ロイヤルファミリー』が放送されていた午後9時になると、SNSでは「第11話」を想像する投稿が相次ぎました。

中には「死んだはずの山王耕造が『勝手に殺すな』と復活」と面白おかしく投稿する人や「佐木（高杉真宙）の子どもが競馬学校で主席に」「ファミリーが甘やかされて馬体重プラス30キロ」「栗須の馬が有馬記念でチームロイヤルに立ちはだかる」などと物語を創作する人も。

また「ファミリー、現役を続行して大阪杯から始動ですか」「ファミリーはソーパーフェクトと一緒に凱旋門賞に挑むんだよね…」と放送では詳しく描かれなかったシーンの「幻覚」を見たかのような投稿をする人もいました。



さらに「今日からどうやって日曜日を過ごせばいいのか…」「素敵な作品を届けてくれてありがとう」といったロイヤルファミリーロスの声も多くの共感を集めていました。