マイクロマガジン社がコミケ107に企業出展されることが発表された。

【画像】マイクロマガジン社がコミケ107に登場・商品ラインナップ

ブースでは、ＧＣノベルズ／ＧＣＮ文庫人気作のサイン本の販売をはじめ、『転生したらスライムだった件』『嘆きの亡霊は引退したい～最弱ハンターによる最強パーティ育成術～』『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい』『魔女と傭兵』の新作グッズを販売。先着で1回のお会計が、グッズ１点以上を含む5,000円以上購入した人には、【C107オリジナルショッパー（１種）】が1枚プレゼントされる。「会場限定ロゴシールセット付」と書かれている商品を購入するとシールセット（B6サイズ）が付く特典も。

グッズは、「みっつばー直筆サイン入り高精彩複製画『転生したらスライムだった件２３』ピンナップイラスト（プリモアート®）」「『転生したらスライムだった件』B5ポスター（40種）&バインダーセット」など多数ラインナップされている。会場限定ロゴシール付サイン本『ＭだＳたろう画集TANAKA NO ATORIE』も発売される。

■出展情報ブース名：『マイクロマガジン社 ＧＣノベルズ／ＧＣＮ文庫』日時：2025年12月30日（火）～31日（水）ブース：東京ビッグサイト 南3ホール No. 2221

■注意事項※『高精彩複製画』は一会計につき1種1点まで。※『転生したらスライムだった件』トレーディングビッグ缶バッジは一会計につき1箱（12種コンプリートセット）または、12個（ブラインド）まで。※『嘆きの亡霊は引退したい』トレーディングスクエア缶バッジは一会計につき1箱（10種コンプリートセット）または、10個（ブラインド）まで。※その他のグッズに関しては一会計につき1種3点まで。※サイン本のご購入は一会計につき1種1点・計3点まで。※1日あたりの在庫数には限りがあり。売切れの際はご容赦ください。※当特設ページでの表示価格はコミックマーケット107における「イベント特別価格」となる。市場価格とは異なる場合があり。※お支払いは現金・クレジットカード・電子マネーが利用可能。VISA・Mastercard・American Express・JCB・Diners Club・Discoverが利用可能。電子マネーは、Suica、PASMO、Kitaca、TOICA、manaca、ICOCA、SUGOCA、nimoca、はやかけん、QUICPay、iDに対応。ただし、当日の電波状況や混雑具合により、現金のみとさせていただく場合あり。※画像は制作中イメージ。また、内容はやむを得ず予告なく変更となる場合があり。

(C)伏瀬 (C)みっつばー／(C)槻影 (C)チーコ／(C)超法規的かえる (C)叶世べんち／(C)kiki (C)kodamazon(C)キンタ／(C)マイクロマガジン社

（文＝リアルサウンド ブック編集部）