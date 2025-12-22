FANTASTICSが、3度目のアリーナツアー『FANTASTICS LIVE TOUR 2026 "SUNFLOWER"』を2026年5月より開催する。

本情報は、12月21日に行われた『FANTASTICS LIVE TOUR 2025 "BUTTERFLY EFFECT"-FLY WITH YOU-』のファイナルとなる静岡公演で発表されたもの。6年に1度の“LDH PERFECT YEAR”となる2026年に開催が決定した本ツアー『SUNFLOWER』では、太陽に向かってまっすぐ伸びていく“ひまわり”のように、これまで描いてきた軌跡を未来へと繋げ、次なるステージへ翔び立つFANTASTICSの姿を届けていくという。

本ツアーは、2026年5月23日の愛知公演を皮切りに全12公演を予定。チケット先行は、FANTASTICSオフィシャルファンクラブにて12月29日15時よりスタートする。

＜FANTASTICS 佐藤大樹 コメント＞

『FANTASTICS LIVE TOUR 2026 "SUNFLOWER"』の開催が決定しました。僕たちFANTASTICSがデビュー当初から大切にしてきたシンボル“ひまわり”をツアータイトルに選びました。メンバー9人の想いとファンのみなさんの気持ちを乗せて覚悟を持って全国を回ります。2025年にファンの皆さんが起こしてくれた“風”と共に、来年は更に飛躍できるように一緒に未来へ翔んで行きましょう！今お届けできるFANTASTICSの全てをこのライブで表現したいと思います。ぜひライブに遊びにきてください！

