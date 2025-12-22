『DLT 新しい木質材料が語る「持続可能な社会」のあり方』（クロスメディアグループ）が12月19日（金）に発売された。

【画像】、「DLTは木材の未来を大きく変える」がテーマの書籍発売

木ダボのみで木材積層する新しい木質材料「DLT（Dowel Laminated Timber）」を、日本で初めて体系的に紹介した一冊。老舗材木卸の長谷川萬治商店四代目・長谷川泰治と、DLT研究の第一人者である法政大学・網野禎昭教授が、技術・背景・社会的意義・活用事例を総合的に解説。

「木材利用のイノベーション「DLT」とは何か」「老舗材木屋×研究者だから語れる『木の未来のシステム』」「建築・デザイン・地域で広がるDLT活用事例」「材料開発の枠を超えた『持続可能な社会』への提案」などが解説される。

編集者は「DLTは、ハイテクではなく“ローテク”で未来を変えられるユニーク、かつ、デザイン性にも高い柔軟性を生み出す優れた材料です。誰もが参入でき、多様性を認めるものづくり。町のいたるところでDLTを見かけるようになったらいいなと思いながら編集しました。木と社会の未来を考える、すべての人に読んでほしい一冊です。」とコメントしている。

■著者紹介 長谷川泰治（はせがわ・たいじ）株式会社長谷川萬治商店 代表取締役執行役員社長東京木場の材木屋、株式会社長谷川萬治商店の4代目社長。大学時代は情報システムを研究。卒業後、電機メーカーのソニーでシステム開発や工場の生産革新活動に従事。2009年に家業の材木屋に入社。現在、長谷萬グループの代表として、木材販売から木材加工、建築まで木材に関わる様々な事業を幅広く展開。近年は木育活動やデジタル技術の活用にも取り組み、「新時代の材木屋」を目指している。

網野禎昭（あみの・よしあき）法政大学デザイン工学部 教授1996年に渡欧、スイス連邦工科大学ローザンヌ校・木造研究所イボワにて研究助手。この間、林業から建築まで木材活用を一貫して考える視点を学ぶ。ウィーン工科大学建築学部教員を経て、2010年から法政大学デザイン工学部教授。日本や欧州の中山間地域を訪ね歩き、山を豊かにする建築のあり方を模索。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）