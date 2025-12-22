『パペットスンスン』の一番くじが発売決定！ “おててが動く”ぬいぐるみなどラインナップ
『パペットスンスン』を題材にした「一番くじ PUPPET SUNSUN」が、2026年1月9日（金）から、全国の「セブンイレブン」および「イトーヨーカドー」店舗などで発売される。
【写真】ぬいぐるみ付のトートバッグも！ 「一番くじ PUPPET SUNSUN」景品一覧
■撮りおろしをたっぷり使用
今回登場するのは、スンスンが大好きなパンがテーマのオリジナル撮りおろしをたっぷり使用したグッズを展開する、全8等級29種＋ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
A賞の「ぴょこぴょこぬいぐるみ」は、お腹を押すとおててが動く約19cmのぬいぐるみ。存在感抜群の大きさでインテリアとして飾っても楽しめるだろう。
また、B賞はスンスンのぬいぐるみ付のトートバッグが用意されるほか、C賞の「ブランケット」やD賞の「マスコットぬいぐるみ」など、スンスンと大好物のパンを組み合わせた愛らしいデザインのアイテムがそろう。
そのほか、E賞に「ちらりんフレンズ ミニフィギュア」、F賞に「タオルコレクション」、G賞に「アクリルコレクション」、H賞「ステッカーセット」がラインナップ。
さらに、最後の1個を引くともらえるラストワン賞には、ふわふわした手触りが気持ちいい、約28cmの「おっきなふわふわぬいぐるみ」を提供。加えて、A賞、D賞、ラストワン賞と同仕様のアイテムが当たるダブルチャンスキャンペーンの実施も予定されている。
