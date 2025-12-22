¡Ö½»Ì±ÀÇ¤Ï°ú¤«¤ì¤Ø¤ó¤Î?¡×¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦»ÔµÄà¥Ü¡¼¥Ê¥¹Ä¾¸åáµÄ°÷Êó½·¤ò¸ø³«¤Ë°Õ¸«¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡Ö¤â¤é¤Ã¤¿°Ê¾å¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ì¤Ð ÌäÂê¤Ê¤¤¡×¡Ö¤½¤Î¼«¿®¤ÈÀâÌÀÀÕÇ¤¤Ï¿·Á¯¤Ç¤¹¡×
¡ÖÄÌ¾ï¤Î¤ªµëÎÁ¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¸µÌÂÏÇ·ÏYouTuber¤ÇÆàÎÉ»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤Î¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦(¸¶ÅÄ¾Âç)µÄ°÷¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥Ü¡¼¥Ê¥¹»ÙµëÄ¾¸å¤ÎµÄ°÷Êó½·ÌÀºÙ¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò»Ùµë¤µ¤ì¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÄÌ¾ï¤Î¤ªµëÎÁ¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ µïÌ²¤êµÄ°÷¤äÌ¾Á°¤ä²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤µÄ°÷¤Ï´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤À¡£ ÆàÎÉ¤Î³§ÍÍ¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ ¼«Ê¬¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢12·îÊ¬¤ÎµÄ°÷Êó½·»ÙµëÌÀºÙ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿ÍÍ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯¤¿¤¯¤µ¤óÆ¯¤¤¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤à¤·¤íÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡×¡Ö¤â¤é¤Ã¤¿°Ê¾å¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ì¤Ð ÌäÂê¤Ê¤¤¡×¡ÖÀÇ¶â¤¬ÂçÊÑ¤À¤Í¡×¡Ö½»Ì±ÀÇ¤Ï°ú¤«¤ì¤Ø¤ó¤Î¡×¡Ö¤½¤Î¼«¿®¤ÈÀâÌÀÀÕÇ¤¤Ï¿·Á¯¤Ç¤¹¡×¡ÖµÄ°÷¤ÎµëÎÁ¤¬³«¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ëÀ¨¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªº£·î11Æü¤Ë¤Ï¡¢Åß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î»ÙµëÌÀºÙ¤ò¸ø³«¡£»Ùµë³Û¤Ï85Ëü5,558±ß¡¢½êÆÀÀÇ¤¬33Ëü1,939±ß¡¢º¹°ú»Ùµë³Û¤¬52Ëü3,619±ß¡£Ç¤´ü¤¬8·î¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î³Û¤À¤¬ËÜÍè¤Ê¤é149Ëü±ß»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¤½¤Î»Ùµë³Û¤ä½êÆÀÀÇ¤Ê¤É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡º£²ó¸ø³«¤·¤¿12·îÊ¬¤ÎÊó½·»ÙµëÌÀºÙ¤Ï¡¢»Ùµë³Û¤¬59Ëü6,000±ß¡¢½êÆÀÀÇ¤¬19Ëü4,800±ß¡¢µÄ°÷ÀÑÎ©¤¬1,000±ß¡¢º¹°ú»Ùµë³Û¤¬40Ëü200±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£