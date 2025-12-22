¡Ö¶»¤Ë¤Ê¤ó¤«»É¤µ¤Ã¤Æ¤ë¡×¿Íµ¤¥ì¥¤¥ä¡¼àÄ©È¯¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¨¥§¥°¡×¡ÖÌÓºÙ·ì´É¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¹¥¤¡×
¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎàÂçÃÀá¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤Ä¤ó¤³(33)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÃÀ¤ÊàÏÆ¸«¤»á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ï¡×¤È¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤ÊàÏÆ¸«¤»á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¶»¸µ¤Ë³«¤±¤ë¥Ü¥Ç¥£¥Ô¥¢¥¹¡Ö¥¯¥ê¥Ù¥Ã¥Á¡×¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÄ©È¯Åª¤ÊÅê¹Æ¤Ë¡Ö¶»¤Ë¤Ê¤ó¤«»É¤µ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¨¥§¥°²Ä°¦¤¤Èþ¤·¤¤¡×¡ÖÌÓºÙ·ì´É¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¹¥¤¡×¡ÖNICE¤ªÏÆ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¤Ä¤ó¤³¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸µÍ¤ó¤À¡×¤«¤é¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Î¥³¥¹¥×¥ì³èÆ°¤Î¤Î¤Á¡¢¥ì¥¤¥ä¡¼Ãç´Ö¤ÎµÜËÜºÌ´õ¤È¤È¤â¤Ë2018Ç¯¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖL¡Çérable(¥ì¥é¥Ö¥ë)¡×¤Ë»²²Ã¡£DJ¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£