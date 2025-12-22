¥ª¥é¥ó¥À¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÎÅÁÅý¥¯¥é¥Ö¤Èº´²ì¤ÎÃÏ°è¥¯¥é¥Ö¤¬Ï¢·È¡¡MVV¥Þ¡¼¥¹¥È¥ê¥Ò¥ÈÄó·ÈÁÈ¿¥¤È¥Ö¥ê¥å¡¼º´²ì¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë
¡¡¶å½£¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡Ö¥Ö¥ê¥å¡¼º´²ì¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Öº´²ì¡ÊËÜ¼Ò¡¦º´²ì¸©¼¯Åç»Ô¡Ë¤Ï22Æü¡¢¥ª¥é¥ó¥À2Éô¥ê¡¼¥°¤ÎMVV¥Þ¡¼¥¹¥È¥ê¥Ò¥È¤¬¶¨Æ¯¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖMVV¡¡Maastricht¡¡Football¡¡HUB¡Ê¥Þ¡¼¥¹¥È¥ê¥Ò¥È¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Ï¥Ö¡Ë¡×¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡¢¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡MVV¥Þ¡¼¥¹¥È¥ê¥Ò¥È¤Ï¡¢1902Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥Ö¡£º£²ó¤ÎÄó·È¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë´Ø¤ï¤ë°éÀ®Ç¯Âå¤Ë¸þ¤±¡¢º´²ì¸©¤«¤é²¤½£¤ÎÉñÂæ¤ËÄ©Àï¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Öº´²ì¤ÎµÜ¾ëÎ¼¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥¯¥é¥Ö±¿±Ä¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢À¤³¦¤È¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¥¯¥é¥Ö¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢°éÀ®Ç¯Âå¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤äMVV¥Þ¡¼¥¹¥È¥ê¥Ò¥È¤Ø¤Î±óÀ¬¤Ê¤É¤ò´ë²è¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡¡¥Ö¥ê¥å¡¼º´²ì¤Ï1991Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖFC.INAX¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¡×¤¬Á°¿È¡£2022Ç¯¤ËÃÏ¸µ´ë¶È¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢2025Ç¯1·î¤Ë¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥àÌ¾¤Ø¤È²þ¾Î¤·¤¿¡£