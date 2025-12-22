来年12月に始まる「こども性暴力防止法」。22日、そのガイドライン案が固まりました。

■再犯防止対策「日本版DBS」とは？

教員による盗撮、痴漢、わいせつな言動。警察庁によると、不同意わいせつなど、こどもの性被害の検挙件数は去年約4800件。

こどもを性暴力から守るため、来年12月25日に施行予定の「こども性暴力防止法」。

22日に固まったガイドライン案には、性暴力を未然に防止する初犯防止対策と、「日本版DBS」という再犯防止対策があります。

日本版DBSとは、こどもと接する職場で働く人に、性犯罪の前科がないかの確認を事業者に義務づけるものです。

学校や保育園などは、こども家庭庁を通し法務省に照会をかけます。

すでに働いている先生などについても確認し、前科があった場合は、こどもと接しない業務への配置転換などが行われます。

一方、初犯防止対策としては、性暴力を防ぐための職員研修など、こどもたちが安心できる環境づくりが義務づけられます。

特に指導中、気をつけなければならないのが、身体への接触です。そこでガイドライン案では、こどもを不快にさせる不適切な行為の基準は、現場で話し合い就業規則などに追加することとしています。

■こどもの気持ちが最優先

私たちが訪ねたのは、都内の保育園。この保育園では着替え時やおむつ交換時など場面ごとに、不適切な行為を決めています。

共通しているのは、大人の都合でこどもに触れないこと。

着替えの場面では…。

「お手伝いしてもいい？」

さらに、おむつを交換する場面では…。

「おむつ触ってもいい？ 替えてもいい？」

こどもに触れる前には、必ず許可をとるのがルール。

保育士

「時間に追われると、自分ではかせてしまうときもあるので。効率も大事だが、1人1人の気持ちをくみ取ってあげることが大事」

こどもの気持ちが最優先の現場。1歳から6歳まで、変わらない対応をしているといいます。

東大和どろんこ保育園 宮澤叙栄施設長「こどもの人権を、いかに大人が捉えて、こどもと接していくかが、性暴力とか不適切な行為が減っていく近道だと思う」