◇第94回全日本フィギュアスケート選手権大会(21日、代々木第一体育館)

フィギュアスケートの全日本選手権大会、女子のフリースケーティングが行われ、坂本花織選手が貫禄の演技で5連覇を達成しました。これにより来年2月に行われるミラノ・コルティナ五輪の代表1枠目にも内定しました。

今季限りでの現役引退を表明している坂本選手。「今回の全日本は、最後だと今シーズン初めて感じた」と明かし、「今までは五輪の選考基準とか考えると最後だと考える余裕がなく、試合が終わったら次と考えていて余韻に浸る余裕がなかった」と、その理由を話しました。試合後に流した涙については「オリンピック決まったし、自分も正直何点出てもいいやというくらい満足しきっていて、今は余韻に浸ろうと思ってたら、こういうのも最後なんだと涙が止まらなくなりました」と語りました。

19日に行われたショートプログラムでは、坂本選手は79.43点で首位に立つも、2位の島田麻央選手との点差はわずかに0.1点。選手の中にはトリプルアクセルを武器とする人もいます。「2位以降点数が詰まってたので一つのミスが命取りだと思って、全員が大技持ちなので一発逆転あると思って、そっちの方が苦しくて、フリーの方が気持ち的に耐えられてなかったです」とこの日のフリースケーティングを振り返りました。

2018年の平昌五輪、2022年の北京五輪と過去2回オリンピックに出場している坂本選手。「平昌は勢いだけで行ってた。若さを武器にその時は後半にジャンプがいくらでも入れられたシーズンだったので、17歳の自分だから出来る演技ってだけで戦って、北京はすでに今の戦い方になってからのオリンピックだったので、今回は応用編みたいな形でいければと思います。気落ち一つでいい演技になるのでいろんなことを想定でして、一つでも安心材料を増やして」と2月に控えるミラノ・コルティナ五輪への戦略を明かしました。

最後の五輪に向けては、「色々怒られてきて、たくさん活を入れてもらって育ててもらったので、最後の最後先生ともうひと踏ん張り頑張って最後いい景色みられたらいいな」と中野園子コーチへの思いを語りつつ、「これが私のやり方だっていうのを世界中にみせられたらいい。それを見てよくやったと言われる演技をしたい」と意気込みました。