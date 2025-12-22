2児の母・吉瀬美智子、9歳次女のクリスマス会参加 粋な差し入れに反響「ナイスチョイスすぎる」「並んでて可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/12/22】女優の吉瀬美智子が12月21日、自身のInstagramを更新。次女のクリスマス会への差し入れを公開し、話題となっている。
【写真】50歳ベストマザー賞受賞女優「愛が伝わる」クリスマス会に粋な差し入れ
吉瀬は「撮影後、次女の学校の友達とクリスマス会 長時間、楽しかった〜 」とクリスマス会に参加したことを報告。「長靴のギフトを差し入れ」と、お菓子がぎっしり詰まったクリスマスカラーのミニブーツがズラリと並んだ写真を投稿した。
この投稿に、ファンからは「ナイスチョイスすぎる」「並んでて可愛い」「こういうの貰うと嬉しいよね」「愛が伝わる」などと反響が寄せられている。
吉瀬は2010年に結婚し、2013年に長女、2016年に次女を出産。2021年4月7日に離婚を発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
