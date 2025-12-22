¡ÚBABYMONSTER AHYEON¡Ê¥¢¥Ò¥ç¥ó¡Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛÆÈ¼«¤Î¡È´¶¾ð¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡ÉË¡ ¥Ù¥¹¥È¤Î¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ëÈë·í
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/22¡Û¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ë²è¡Öº£·î¤Î¥«¥Ð¡¼¥â¥Ç¥ë¡×¤ÎÆÃÊÌÈÇ¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¥Ð¡¼¥â¥Ç¥ë¡×¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦BABYMONSTER¡Ê¥Ù¥¤¥Ó¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ï¢ºÜÂè5ÃÆ¤Ç¤Ï¥¢¥Ò¥ç¥ó¡ÊAHYEON¡¿18¡Ë¤Ë¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBLACKPINK¤ÎËåÊ¬¡¢È©¸«¤»°áÁõ»Ñ
¡½ ¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇºÇ¹â¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤«ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ò¥ç¥ó¡§¾ï¤Ë¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¥¡¼¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¤à¤·¤í¡¢¿ÈÂÎÅª¤Ê¤³¤È¤è¤ê´¶¾ðÅª¤Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ´·¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¤¡¢¿ÈÂÎÅª¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙÄ´À°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï´¶¾ð¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥¢¥Ò¥ç¥ó¤µ¤ó¤Î´¶¾ð¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¡©
¥¢¥Ò¥ç¥ó¡§¤¤¤Ä¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿µ¤Ê¬¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë²»³Ú¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢¤½¤ÎÆü¤¹¤´¤¯µ¤Ê¬¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤â¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ BABYMONSTER¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤¦Ì´¤òÄÏ¤ß¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÌ´¤äÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÃæ¤Ç´¶¤¸¤¿¥¢¥Ò¥ç¥ó¤µ¤ó¤Î¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥Ò¥ç¥ó¡§1ÈÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¡¹¤Î·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÅÓÃæ¤Ç¡Ö¤¢¡¼¥À¥á¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤À¤Ã¤¿¤é¤È¤Ë¤«¤¯Ì´¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ÆºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«Ì´¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤Þ¤ºË«¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂçÀÚ¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤·Ì´¤¬¤¹¤°¤Ë³ð¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÌ´¤ò¸«Â³¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤â½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¡Ö¥À¥á¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿»þ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¼¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¥Ò¥ç¥ó¡§²¿»ö¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¡¢¡Öº£¤³¤³¤Ç¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤âÂç¤·¤¿°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢º£¼¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢ÌÀÆü¤Ï¾¯¤·ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢1½µ´Ö¸å¤Ï¤â¤Ã¤ÈÀ®²Ì¤¬½Ð¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤·¤Æ1¥ö·î¸å¤Ë¤ÏÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½ ÁÇÅ¨¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
BIGBANG¡¢BLACKPINK¤òÇÚ½Ð¤·¤¿YG¤«¤éÌó7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£´Ú¹ñ¡¦¥¿¥¤¡¦ÆüËÜ½Ð¿È¤ÎÂ¿¹ñÀÒ¥á¥ó¥Ð¡¼7¿Í¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥é¥Ã¥×¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤É²¿¤Ò¤È¤ÄÈ´¤±¤¬¤Ê¤¤¡È¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¡É¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯4·î¤Ë1st MINI ALBUM [BABYMONS7ER] ¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê ¡ÆSHEESH¡Ç ¤Ç¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼MVºÇÃ»1²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎµÏ¿¤ò»Ä¤·¤¿¡£2025Ç¯1·î¤«¤é¤Ï¡¢½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼ ¡Ö2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR ¡ãHELLO MONSTERS¡ä¡×¤òÀ¤³¦20ÅÔ»Ô32¸ø±é¤Ç³«ºÅ¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï4ÅÔ»Ô12¸ø±é¡¢Îß·×15Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢K-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÃ»¤ÇºÇÂ¿Æ°°÷¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Æ±Ç¯11¡Á12·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ç½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖBABYMONSTER ¡ÈLOVE MONSTERS¡É JAPAN FAN CONCERT 2025¡×¤òÁ´¹ñ4ÅÔ»Ô8¸ø±é¤Ç³«ºÅ¤·¡¢À®¸ù¤µ¤»¤¿¡£º£²ó¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤äº£¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¼Â»Ü¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
INTERVIEW PHOTO¡§²ÃÆ£Àé²í
½Ð¿È¡§´Ú¹ñ¡¿À¸Ç¯·îÆü¡§2007Ç¯4·î11Æü
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBLACKPINK¤ÎËåÊ¬¡¢È©¸«¤»°áÁõ»Ñ
¢¡¥¢¥Ò¥ç¥ó¤Î´¶¾ð¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëË¡¤Ï¡©
¡½ ¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇºÇ¹â¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤«ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥¢¥Ò¥ç¥ó¤µ¤ó¤Î´¶¾ð¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¡©
¥¢¥Ò¥ç¥ó¡§¤¤¤Ä¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿µ¤Ê¬¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë²»³Ú¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢¤½¤ÎÆü¤¹¤´¤¯µ¤Ê¬¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤â¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¢¥Ò¥ç¥ó¤Î¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×
¡½ BABYMONSTER¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤¦Ì´¤òÄÏ¤ß¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÌ´¤äÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÃæ¤Ç´¶¤¸¤¿¥¢¥Ò¥ç¥ó¤µ¤ó¤Î¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥Ò¥ç¥ó¡§1ÈÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¡¹¤Î·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÅÓÃæ¤Ç¡Ö¤¢¡¼¥À¥á¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤À¤Ã¤¿¤é¤È¤Ë¤«¤¯Ì´¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ÆºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«Ì´¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤Þ¤ºË«¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂçÀÚ¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤·Ì´¤¬¤¹¤°¤Ë³ð¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÌ´¤ò¸«Â³¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤â½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¡Ö¥À¥á¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿»þ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¼¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¥Ò¥ç¥ó¡§²¿»ö¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¡¢¡Öº£¤³¤³¤Ç¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤âÂç¤·¤¿°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢º£¼¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢ÌÀÆü¤Ï¾¯¤·ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢1½µ´Ö¸å¤Ï¤â¤Ã¤ÈÀ®²Ì¤¬½Ð¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤·¤Æ1¥ö·î¸å¤Ë¤ÏÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½ ÁÇÅ¨¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢¡¡È¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼Â·¤¤¤Î²øÊª¡ÉBABYMONSTER¤ËÄ¾·â
BIGBANG¡¢BLACKPINK¤òÇÚ½Ð¤·¤¿YG¤«¤éÌó7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£´Ú¹ñ¡¦¥¿¥¤¡¦ÆüËÜ½Ð¿È¤ÎÂ¿¹ñÀÒ¥á¥ó¥Ð¡¼7¿Í¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥é¥Ã¥×¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤É²¿¤Ò¤È¤ÄÈ´¤±¤¬¤Ê¤¤¡È¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¡É¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯4·î¤Ë1st MINI ALBUM [BABYMONS7ER] ¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê ¡ÆSHEESH¡Ç ¤Ç¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼MVºÇÃ»1²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎµÏ¿¤ò»Ä¤·¤¿¡£2025Ç¯1·î¤«¤é¤Ï¡¢½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼ ¡Ö2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR ¡ãHELLO MONSTERS¡ä¡×¤òÀ¤³¦20ÅÔ»Ô32¸ø±é¤Ç³«ºÅ¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï4ÅÔ»Ô12¸ø±é¡¢Îß·×15Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢K-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÃ»¤ÇºÇÂ¿Æ°°÷¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Æ±Ç¯11¡Á12·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ç½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖBABYMONSTER ¡ÈLOVE MONSTERS¡É JAPAN FAN CONCERT 2025¡×¤òÁ´¹ñ4ÅÔ»Ô8¸ø±é¤Ç³«ºÅ¤·¡¢À®¸ù¤µ¤»¤¿¡£º£²ó¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤äº£¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¼Â»Ü¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
INTERVIEW PHOTO¡§²ÃÆ£Àé²í
¢¡¥¢¥Ò¥ç¥ó¡ÊAHYEON¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
½Ð¿È¡§´Ú¹ñ¡¿À¸Ç¯·îÆü¡§2007Ç¯4·î11Æü
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û