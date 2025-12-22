浅香唯（56）が22日、フジテレビ系「ノンストップ！」に生出演し、1980年代に大ヒットした学園ドラマ「スケバン刑事III 少女忍法帖伝奇」で演じた風間３姉妹でのエピソードを披露して話題だ。

ドラマでも着ていたセーラー服について、浅香は「もう24時間ずっと着てるんですよ。ずっと撮影してた」とし、超過密スケジュール時代を振り返りつつ、「いまだに『スケバン刑事」のイメージで見ていただけている。やらせていただいてよかった」と語ったのである。

「ドラマスタートの1986年から来年で40年が経つのですが、浅香さんはその若々しさ、変わらぬ美貌で改めて脚光を集めていますね」とスポーツ紙芸能記者がこう言う。

「21日に更新したインスタグラムで披露したグラビア撮影での『アップ＆バック』ショットは報道され、ファンらから『透明感すごい』『めちゃくちゃ可愛い』という称賛の声が上がり、『なぜ劣化しないの？』『若返った？』『ビビるほど美しすぎ』と、あまりの美魔女ぶりに疑問まで出ていました。ライブも舞台も現役バリバリ、結婚して23年、18歳のご長女がいる母親なのですが、肌は艶々で元気いっぱい。それにあやかりたいという同世代の女性らから『秘訣はどうしているのか』といった質問を数え切れないほど受けているようですよ」

エネルギッシュで前向きな性格に加え、ステージでの活発なパフォーマンス、食事や運動に若さの秘訣はあるらしいが……。

■牛乳ガブ飲みのタンパク質オンパレードのオリジナル食事法

「50歳のときに『RIZAP』CM出演でダイエットとトレーニングに挑み、成功させたことが大きいとはおっしゃってますね。もともと丸顔で、頬に適度なボリュームがあり、目元パッチリで口角の上がったハッピーフェースがほうれい線を隠すという、フェースラインに若見えの秘訣でもあるらしいですけど、タンパク質を中心とした独自の食事法も持っていて、牛乳をガブ飲みする習慣や、昼食にツナに、ゆで卵サラダ、鶏肉入り茶碗蒸し、ハムタマゴサンドと、タンパク質オンパレードだったりするんです。血管年齢は実年齢プラス17歳というデータが出たこともあったとして、笑い飛ばしていました」（浅香を知るファッション誌編集者）

ゲスト出演した「ノンストップ！」では、かつて乾燥対策として、クリームパンのクリームを唇に塗っていたエピソードを明らかにされ、こちらも話題に。

「いつまでも変わらぬ若々しさ、元気の源には、ちょっと変わった浅香の愛されキャラも影響しているのではないでしょうか。50代後半にして、セーラー服を着こなせてしまうのですから」と続けた。

スケバン刑事、恐るべし、か。

