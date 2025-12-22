来年2月のミラノ・コルティナ五輪の代表選考会を兼ねたフィギュアスケートの全日本選手権（東京・代々木第一体育館）は昨21日、女子フリーを行い、坂本花織（25）が圧巻の演技でトップの154.93点をマーク。ショートプログラム（SP）と合わせて234.36点で優勝。1985年から8連覇した伊藤みどり以来、史上5人目の5連覇で3大会連続となる五輪代表入りを一発で決めた。

フィギュア坂本花織に現役ラストイヤーの重圧 浅田真央も羽生結弦も最後の五輪はメダル圏外

19日のSPでは先に滑った世界ジュニア選手権3連覇の島田麻央（17）が79.33点で、非公認ながら今季世界最高得点をマーク。ジュニア女王が会心の演技を披露して重圧を受けながらも「自分の演技に集中した」（坂本）と、持ち味である安定したスケーティングで完璧に滑り切り、島田を0.10点上回る79.43点で首位に立った。

ドーピング騒動で異様な雰囲気にも動じず

坂本はこれまでも崖っぷちに立たされても、辛うじて踏みとどまってきた。今月上旬のグランプリ（GP）シリーズの年間王者を決めるGPファイナル（名古屋）では、勝負強さが際立った。SPで冒頭の3回転ルッツが回転不足となってジャッジの採点は痛恨の「0点」。スコアを伸ばせず、出場6選手中5位と大幅な出遅れとなり、リンクを出た瞬間、大粒の涙を流した。2023-24シーズンからの3大会連続表彰台に黄信号がともったものの、フリーでは「体が震えるぐらいの緊張感」の中、巻き返して全体トップの149.40点の合計218.80点で3位に入った。

フィギュアスケートに詳しいスポーツライターがこう言う。

「坂本が大舞台に強いのは追い込まれるほど、優れたパフォーマンスを発揮するタイプだから。世界選手権、GPファイナルなど、海外の難敵が揃う国際大会では、あえて不安や緊張状態を口にして、自らを落ち着かせることで、リンクでのハイパフォーマンスにつなげている。22年の北京五輪では、金メダル候補だったワリエワ（ロシア）によるドーピング騒動で異様な雰囲気にも動じることなく、銅メダルを手にした。鋼のメンタルがあってこそです」

現役最後となるミラノのリンクでも、女王たる滑りが期待できそうだ。