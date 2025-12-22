Auracastに対応した、パナソニックの有機ELテレビ「Z95Bシリーズ」

パナソニック・ビエラ(VIERA)の一部製品が、Bluetoothの最新機能「Auracast」に対応した。従来ビエラのBluetoothの同時使用は最大2台までだったが、Auracast機能を使えば、複数台の対応イヤフォン・ヘッドフォン等に対して、テレビ音声を同時送信できるようになる。

対応機種は以下の通り。ネットワーク経由でFire OSのソフトウェアを更新することで、Auracastが利用できる。ソフトウェアバージョンは「Fire OS 8.1.5.7(RS8157/3604)」。

有機ELテレビ

2025年モデル

・Z95Bシリーズ（TV-77Z95B、TV-65Z95B、TV-55Z95B）

・Z90Bシリーズ（TV-65Z90B、TV-55Z90B、TV-48Z90B、TV-42Z90B）

2024年モデル

・Z93Aシリーズ（TV-77Z93A）

・Z95Aシリーズ（TV-65Z95A、TV-55Z95A、TV-65Z90A、TV-55Z90A）

・Z85Aシリーズ（TV-48Z85A、TV-42Z85A）

液晶テレビ

2025年モデル

・W95Bシリーズ（TV-75W95B、TV-65W95B、TV-55W95B）

2024年モデル

・W95Aシリーズ（TV-65W95A）

・W90Aシリーズ（TV-65W90A、TV-55W90A、TV-50W90A、TV-43W90A）