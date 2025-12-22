２１日に行われた漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２５」で初めて決勝に進出し、優勝したお笑いコンビ「たくろう」きむらバンドがＳＮＳを更新し、Ｍ―１優勝の喜びをつづった。

２位でファーストラウンドを突破した「たくろう」は最終決戦で審査員９人のうち８人に選ばれて圧勝。史上最多１万１５２１組の頂点に立ち、第２１代目王者に輝いた。

きむらバンドは２２日に自身のインスタグラムを更新し、「最高の人生かよ！！Ｍ−１チャンピオンになれました！！」とコメント。コンビでの２ショットを披露。「関わってくれた全ての皆様にありがとう！！赤木に出会えて良かったね」と、相方の赤木裕との出会いに感謝した。

この投稿にファンからは「どのコンビもレベルが高くて…でも最終決戦は圧巻でした ここ数年のＭ−１で１番笑ったかも！？と思った位最高でした おめでとうございます」「この１０年のＭ−１で、こんなに涙流して笑ったの初めてかも これからいっぱい見られて嬉しいなぁ」「面白かったです！今度は劇場に観に行きます！」「大変失礼ですが、まったく存じ上げなかったのですが、本当に一番面白かったです！！！」「とても面白くて号泣しました」「ダントツでナンバーワンでした」などの声が寄せられている。