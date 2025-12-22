ＫＡＲＡのメンバーで女優の知英が２２日、都内でカレンダー発売記念イベントを行った。

日本でのカレンダー発売は、約６年ぶり。８月に知英が好きだという沖縄で撮影した。「ただただ、うれしかった。皆さんとまた近い感じになったと思います。いろんな私を見て欲しいです」と笑顔を見せた。

クリスマスは韓国で過ごす予定。「『アバター３』を見たいです。もう予約取ってます。家でのんびりして、映画見に行きたいと思います」と充実の表情を浮かべた。

昨年１１月から日本での活動を再開した。今年の漢字一字を問われると、「漢字…？難しいですね。ん〜…」と悩み、「飛ぶ。飛行機の『飛』。日本と韓国を行き来し、冗談でどこでもドアが欲しいと思うほど。１か月に１回は日本に来て、ありがたかったです。空にいる時間も多かったので」と振り返った。

来年１月期放送の日本テレビ系連続ドラマ「パンチドランク・ウーマン―脱獄まであと××日―」に出演する。「活動を再開して１番やりたかったのは、映画やドラマ。それがかなってうれしい気持ちです」。今後挑戦したい役に対しては「変わった役をやってきたので、妖怪やロシア人、暗殺者とか。普通のラブストーリー、ラブコメとかやってみたいと思います」と語った。