55歳のナインティナイン・岡村隆史は、幼い我が子のためお弁当づくりに奮闘中！ 料理を始めた頃よりも成長しているが、レパートリーがあまり多くなく、子どもが飽きて食べてくれないこともあるのだとか。悩める料理パパ・岡村は、どれほどの料理の腕前なのか……!?

【TVer】55歳パパ・岡村隆史「明日買います！」 料理のレパートリーを増やし過ぎる、便利キッチン家電&100均アイテムを大紹介！

岡村は毎日忙しいにもかかわらず、1週間に2～3回のペースで我が子の弁当を作っている。しかし、料理のレパートリーが多くないため、残念ながら子どもは「飽きるんでしょうね。全部残したり」するそうだ。

同じく子どもがいるタレント・なるみが、「栄養のことも考えなアカンし、お弁当だから彩りも大事やし」と語ると、岡村は深く頷き「僕は黄色ばっかり。玉子とか。（子どもは）赤いもん食べへんから。ニンジンとかトマト食べへんから」とコメント。彼が作った弁当をふと見たところ、「全部黄色のときがあった」そうだ。

そんな悩める料理パパ・岡村が、普段使っているという、子どもの玉子焼き用ミニサイズフライパンを持参して、料理の腕前を披露！ 溶き卵に、まろやかさを出すために豆乳、ふんわり感を出すために水を少々、子ども好みの甘い仕上がりにするために砂糖をプラス。さらに醤油を少々、カルシウム豊富なしらす、子どもが大好きなチーズも入れてかき混ぜ、四隅までしっかり油を行き渡らせたフライパンで焼き始めた。

さすが週に2～3回も作っているだけあって、岡村は慣れた手つき。焦がさないように、フライパンを時折コンロから離し、崩れないように整えながら慎重に玉子を巻いていき、キレイでプルンプルンな玉子焼きを完成させた！

岡村が料理を始めたばかりの頃を知っているなるみは、彼の成長した手際の良さにも味にもビックリ。「進化している！」「め～っちゃおいしい！」「豆乳も感じるし、おいしい！」と目を輝かせた。料理番組『DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？』（ABCテレビ）への出演でお馴染みの料理コラムニスト・山本ゆりさんも、岡村の進化を褒めまくり。共演者たちに称賛されて、岡村は鼻高々だった。

なお、進化した岡村の料理の腕前は、12月15日に放送されたバラエティ番組『なるみ・岡村の過ぎるTV』（ABCテレビ）で明らかになった。同放送回では、料理のレパートリーを増やしたい岡村のために、明日にでも買いたい便利なキッチンアイテムや、ゆりさん直伝の超簡単クリスマスパーティーメニューが紹介された。

【TVer】たった30分で3品も作れちゃう！？ 『DAIGOも台所』でお馴染み料理コラムニスト、55歳料理パパ・岡村隆史にお手軽過ぎるクリスマスパーティーレシピを伝授