TBS出水麻衣アナウンサー（41）が22日、キャスターを務める同局系「Nスタ」（月〜金曜午後3時49分）に出演。現金オンリー店での“大ピンチ”を乗り越えた方法を明かした。

「ゴゴスマ」キャスター石井亮次とのバトンタッチで、現在主流となりつつあるキャッシュレス決済の話題に。石井は井上貴博アナから「お財布使ってますか？ 現金、最近使ってますか？」と質問を受けると、「お財布使ってますけど、ほとんど財布に入ってるクレジットカードとか交通系のやつでやるようにはなってます。自然と」と話した。

出水アナは「最近私、お財布の中に現金を入れてなかったので、あるお店で決済ができなくて」と自身のエピソードを紹介。「ATMに並んでいる方にお声をおかけして、電子マネーを。譲ってもらいました。現金と引き換えで」とピンチを乗り越えたと明かした。

石井が「ええ〜！」とリアクションすると、井上も「これすごくないですか？ 知らない人に声かけて」と出水アナの行動力に驚いた様子。出水アナは「そう。お金下ろしてくださいってお願いして。いい人でよかった〜」と笑っていた。