【推しの子】第3期OP主題歌「？？？」ティザー映像公開 女性？28日にアーティスト発表
テレビアニメ『【推しの子】』第3期（2026年1月14日23時よりTOKYO MXなど全国36局で放送）のOP主題歌「？？？」のティザー映像が公開された。第3期主題歌アーティストとOP主題歌音源は28日に開催される「＜第3期＞第一話先行上映会＆全国同時生中継」にて発表される。
【動画】女性の声が聞こえる！公開された【推しの子】第3期OP主題歌ティザー映像
公開されたティザー映像では、主題歌アーティストのものと思われる女性の声も入っている。
『【推しの子】』は、芸能界の光と闇を描いた物語。産婦人科医として働くゴローが主人公で、推しのアイドル・星野アイと出会うが、ある出来事で死んでしまいアイの子ども・アクアに転生してしまう。それをきっかけに、彼女と同じ芸能界の道へ進んで行くストーリー。
『週刊ヤングジャンプ』にて2020年4月〜2024年11月にかけて連載された漫画が原作で、コミックス累計2500万部を突破している人気作品。『次にくるマンガ大賞2021コミックス部門』では大賞を受賞し、テレビアニメ第1期が2023年4月〜6月にかけて放送されると、YOASOBIによるオープニングテーマ「アイドル」とあわせて話題に。その後、第2期が2024年7月〜10月にかけて放送され、実写ドラマ・映画化もされた。
■第3期イントロダクション
物語は新たなステージへ…『POP IN ２』のリリースから半年。ＭＥＭちょの尽力の甲斐もあり、今やB小町はブレイク寸前。アクアはマルチタレント、あかねは実力派女優の道を順調に歩んでいる。一方で、かなは以前の明るさを失っていた。そして、アイとゴローの死の真相を追い求め、ルビーは芸能界を駆け上がる。…嘘を、武器にして。
■放送情報
TOKYO MX 1月14日より 毎週水曜 23:00〜
サンテレビ 1月14日より 毎週水曜 24:00〜
KBS京都 1月14日より 毎週水曜 24:00〜
テレビ和歌山 1月14日より 毎週水曜 24:00〜
奈良テレビ放送 1月14日より 毎週水曜 24:00〜
びわ湖放送 1月14日より 毎週水曜 24:00〜
岐阜放送 1月14日より 毎週水曜 24:10〜
AAB秋田朝日放送 1月14日より 毎週水曜 24:15〜
三重テレビ放送 1月14日より 毎週水曜 24:20〜
TSKさんいん中央テレビ 1月14日より 毎週水曜 24:45〜
熊本朝日放送 1月14日より 毎週水曜 24:50〜
NBC長崎放送 1月14日より 毎週水曜 24:56〜
テレビユー福島 1月14日より 毎週水曜 24:58〜
FBC福井放送 1月14日より 毎週水曜 24:59〜
BS11 1月14日より 毎週水曜 25:00〜
テレビ愛知 1月14日より 毎週水曜 25:00〜
テレビ北海道 1月14日より 毎週水曜 25:00〜
tbc東北放送 1月14日より 毎週水曜 25:00〜
tvk 1月14日より 毎週水曜 25:00〜
群馬テレビ 1月14日より 毎週水曜 25:00〜
とちぎテレビ 1月14日より 毎週水曜 25:00〜
テレビ愛媛 1月14日より 毎週水曜 25:15〜
KSB瀬戸内海放送 1月14日より 毎週水曜 25:20〜
KKB鹿児島放送 1月14日より 毎週水曜 25:20〜
RCC中国放送 1月14日より 毎週水曜 25:25〜
IBC岩手放送 1月14日より 毎週水曜 25:28〜
チバテレ 1月14日より 毎週水曜 25:30〜
テレ玉 1月14日より 毎週水曜 25:30〜
TVQ九州放送 1月14日より 毎週水曜 25:30〜
MRO北陸放送 1月14日より 毎週水曜 25:30〜
NST新潟総合テレビ 1月14日より 毎週水曜 25:40〜
UMKテレビ宮崎 1月14日より 毎週水曜 25:54〜
abn 長野朝日放送 1月14日より 毎週水曜 25:55〜
SBS静岡放送 1月14日より 毎週水曜 26:00〜
UTYテレビ山梨 1月14日より 毎週水曜 26:30〜
AT-X 1月15日より 毎週木曜 22:00〜
リピート放送：毎週月曜 10:00〜／毎週水曜 16:00〜
