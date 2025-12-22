NHKは22日、紅白歌合戦の公式Xを通じ、シンガー・ソングライターの松任谷由実（71）の特別企画での出演を発表した。

公式Xは「＜特別企画＞ #松任谷由実出演決定」と発表。出場は3年ぶり7回目となる。「今年、荒井由実時代から現在までの膨大な歌声をAIに学習させ アルバムを制作 彼女が紅白で披露するのはそのアルバム収録曲『天までとどけ』 さらに#ユーミンの原点とも言える1曲を特別披露」とつづった。

NHK公式サイトでは、松任谷のコメントを発表。「放送100年、心からおめでとうございます。おおよそ50年前当時、日本の芸能界の本流から遠く離れた場所に足を踏み入れた自分が、このメモリアルな紅白歌合戦に出演させていただく日が来るなんて、、正に、(夢のような事実)です。光栄と感謝の気持ちで、ステージに立ちたいと思います」とつづった。

公式Xの投稿に対し「ユーミンさんの原点の曲が気になる。『雨の街を』『ひこうき雲』『ベルベットイースター』のうちのどれかかな」「もう1曲のユーミンの原点とも言える1曲は『ひこうき雲』か『あの日にかえりたい』」を予想します」「ユーミンも出場！！！ 『原点とも言える1曲』は何なのか、NHKホールには登場するのか、当日が楽しみです」「やはり気になるのはもう1曲。できれば紅白未歌唱の楽曲を披露してほしいですが」「目玉はここか。これ以上の隠し球は無いだろうなぁ…」などと書き込まれていた。