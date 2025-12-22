■これまでのあらすじ

保育園で元カレに再会し、彼の妻から誤解されてしまった美優。元カレの本性をあぶり出すために美優は彼の妻と一芝居打ち、元カレ夫婦は離婚へ向けて動き出す。これですべて解決…かと思いきや、美優の夫まで何か誤解をしているようで「今日誰と会ってた？」と問い詰められて…。



家に帰ると（当たり前ですが）夫に詰められました。私が自分の過去を恥ずかしい失敗だと思っていたせいで、夫に言えずここまでこじれてしまいました…。私は覚悟を決めて、すべてを打ち明けることにしました。

元カレに保育園で再会したこと、元カレの奥さんが私が別れ際にストーカーみたいなことをした元カノだと知っていたから嫌がらせをしてきたこと、それなのに元カレは変な空気感を出してきたこと。そして今日は奥さんと協力して元カレを呼び出していた「作戦の日」だったこと…。「その話本当なの？」夫はあまりの情報量の多さに混乱していました。もちろんすぐには信じられない話ですよね…。私は今日の録音していた会話を夫に聞いてもらいました。夫はドラマのような修羅場に呆然としていましたが…。「1人で抱えないで言ってくれればよかったのに」「夫婦って一緒に生きてく約束したんだから 隠し事はしない方がいい」と言ってくれたのです。健太と結婚できてよかったー。隆史に振られたことをずっとずっと失敗だと思っていましたが…、違ったのです。健太のおかげで黒い過去も昇華でき、ホッとしたのか泣けてきました。そして数週間後ー…。イラスト:のばら(ウーマンエキサイト編集部)